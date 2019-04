FOTO - Facebook

Ministr Kněžínek rezignoval. Nahradí ho Benešová

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek se rozhodl skončit ve své funkci. Nahradí ho Marie Benešová. Své vyjádření poskytl už na twitteru předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

"Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek se rozhodl rezignovat, byl příliš krátce ve funkci, aby mohl situaci v justici vyřešit. Je faktem, že předkládat návrh, který umožňuje dál omezovat suverenitu ČR pravomocemi unijních orgánů, které jsou dokonce větší než orgánů ČR, byl nesmysl."

Na České televizi komentoval rezignaci Kněžínka i místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

"Je to rozhodnutí Andreje Babiše. My jsme s Janem Kněžínkem žádné zásadní problémy neměli. Trochu negativně jsme vnímali to, že se toho v justici příliš neděje."

Více v záznamu - https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy/videos/3944620279...

Demisi Kněžínek podá k 30. dubnu, poté se vrátí zpět na úřad vlády. V tiskové zprávě zaslané ČTK uvedl, že rozhodnutí dlouho zvažoval a původně ho směřoval na letní měsíce, ale nakonec jeho krok uspíšilo to, že »již nechtěl čelit mediálním spekulacím o svém konci ve funkci«.

Ministr napsal, že byl vždy profesionálním státním úředníkem a nikdy netoužil po politické kariéře. Dále uvedl, že své rozhodnutí ústně oznámil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v pondělí 15. dubna. »Přijde mi logické odejít v okamžiku, kdy zároveň dochází i k výměnám jiných ministrů,« dodal.

Kněžínka nahradí současná poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová. Hrad uvedl, že ji jmenuje 30. dubna. Premiér Babiš, který bývalou nejvyšší státní zástupkyni nominoval, v tiskové zprávě napsal, že Benešová má předpoklady pokračovat ve stabilizaci justičního prostředí, v potírání korupce a klientelismu a v omezování působení exekuční mafie.

»Paní Benešová je známá svým dlouholetým bojem proti korupci a nekalým praktikám, proslula i výrokem o justiční mafii. (...) Díky svým dlouholetým zkušenostem má velmi dobré předpoklady být úspěšnou ministryní,« napsal Babiš.

Kněžínek strávil ve funkci zhruba deset měsíců. Dnes zrekapituloval, že pro něj působení v čele ministerstva představuje cennou osobní i profesní zkušenost. »Zároveň jsem přesvědčen, že jsem za dobu mého působení neudělal nic, za co bych se měl stydět, na ministerstvu spravedlnosti došlo v celé řadě směrů k pozitivním posunům a udělalo se velké množství práce,« napsal.

Doplnil, že je připraven svému »nástupci či nástupkyni« pomáhat při řešení rozpracovaných úkolů ministerstva. Sám bude působit na své předchozí pozici odborného náměstka pro řízení Sekce Legislativní rady vlády a jako člen Legislativní rady vlády, kde se bude věnovat právu a legislativě.

Ke 30. dubnu v Babišově kabinetu skončí i ministr dopravy Dan Ťok a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (oba za ANO). Zatímco Ťok se rozhodl k rezignaci sám, Nováková odchází na Babišovo přání.