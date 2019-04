Slavia v Londýně padla, ale v hledišti vyhráli její diváci

Přestřelka na Stamford Bridge a postup Chelsea

Fotbalisté Slavie si semifinále Evropské ligy nezahrají. Pražané v odvetě čtvrtfinále na půdě Chelsea po divokém průběhu podlehli 3:4 a po týden staré domácí porážce 0:1 se se soutěží rozloučili.

Lídr české ligy odehrál nejhorší první poločas ve své pohárové historii a v pauze prohrával 1:4. V 17. minutě červenobílí prohrávali už 0:3 po trefě Pedra, vlastní brance Simona Deliho a gólu Oliviera Girouda. Poté snížil Tomáš Souček, ale hned za minutu podruhé skóroval Pedro. V druhém poločase snížil dvěma brankami Petr Ševčík, ale víc už hosté nedokázali.

Slavia marně usilovala o vyrovnání svého nejlepšího pohárového výsledku v historii, kterým je semifinále Poháru UEFA z roku 1996. Čtvrtfinále si zahrála počtvrté a poprvé od sezony 1999/2000. Příjmy červenobílých za tento pohárový ročník dosáhly podle klubu zatím 266 milionů korun.

V sestavě Slavie chyběl zraněný bek Coufal a jen na lavičce překvapivě začal Stoch, který v minulosti v Chelsea působil. "Blues" na rozdíl od úvodního zápasu v Edenu nasadili největší útočnou hvězdu Hazarda.

Pražané nastoupili s třemi stopery, vysoko napadali, ale úvod jim vůbec nevyšel. V páté minutě domácí zakombinovali a po Giroudově přihrávce přehodil brankáře Koláře Pedro. Za čtyři minuty už Chelsea vedla 2:0. Po Hazardově přihrávce Pedro trefil tyč opuštěné branky, od které se míč odrazil do hostujícího Deliho a pak do sítě.

V 17. minutě předvedli domácí další brejk do otevřené obrany a po Pedrově přiťuknutí se trefil Giroud. V 25. minutě gólman Chelsea vychytal Deliho hlavičku, ale z následného rohu už se prosadil volný nabíhající Souček, který v prvním zápase nehrál kvůli karetnímu trestu.

Jenže hned za minutu si Chelsea vzala tříbrankový náskok zpět, když balon procpal do sítě Pedro a dal druhý gól v utkání. Červenobílí poprvé v historii inkasovali v první půli v pohárech čtyřikrát; o tři branky prohráli úvodní dějství jen v roce 2007 při nejvyšším debaklu 0:7 na stadionu jiného anglického klubu Arsenalu.

Po přestávce se hostům za mohutné podpory dvou a půl tisícovek slávistických fanoušků podařilo zdánlivě ztracený zápas zdramatizovat. V 51. minutě napřáhl zpoza vápna Ševčík a střelou na bližší tyč zaskočil Arrizabalagu. Dočkal se první soutěžní trefy ve slávistickém dresu.

Stejný hráč za další tři minuty povedenou ranou z podobného místa tentokrát ke vzdálenější tyči překonal domácího gólmana znovu a hosté najednou potřebovali vstřelit k senzačnímu postupu už jen dvě branky. Za chvíli měl Ševčík za noze hattrick, ale v dobré pozici promáchl. Chelsea, která vyhrála Evropskou ligu v roce 2013 a Ligu mistrů o sezonu dříve, se najednou začala obávat o výsledek, ale závěr zvládla.

Maurizio Sarri (trenér Chelsea): "V prvním poločase jsme hráli velmi dobře, ale velmi špatně jsme začali druhou půli. Nedokážu si vysvětlit proč. Chtěli jsme do toho vstoupit stejně jako v prvním poločase, a proč jsme to neudělali, to nevím. Je to těžké pochopit. Na konci prvního poločasu jsme trochu zvolnili. Asi jsme si mysleli, že už jsme postoupili. Soupeř nás potrestal. Co se týká fyzické hry, takový tým jako Slavia jsem asi ještě neviděl. Ale samozřejmě jsme rádi, že jsme postoupili do semifinále. Chceme celou soutěž vyhrát, já osobně jsem ve finále v pohárech ještě nebyl."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jak jsme měli se Sevillou velké štěstí, tak teď s Chelsea jsme ho zase vůbec neměli. V klíčových momentech ho potřebujete. Vstup do zápasu nám vůbec nevyšel ohledně defenzivy. Byla to taková noční můra, z každého útoku jsme inkasovali gól. První poločas musím vzít na sebe, moje přesvědčení, že je můžeme honit po celém hřišti, zapříčinilo, že jsme je pustili hodně rychle do vedení. Hodně nám pomohli fanoušci, ta jejich energie za stavu 0:3, 1:4. Na Stamford Bridge rezonovalo skandování Slavie, to nás vybičovalo k vynikajícímu výkonu ve druhém poločase. Věřili jsme, že soupeře můžeme dostat pod tlak. Dali jsme dva góly po krásných dvou střelách, pak v té největší šanci jsme gól nedali. Celkově jsem zklamaný, ale na druhou stranu jsem i hrdý na tým. Asi nám to dojde časem, ale teď jsme strašně zklamaní, že jsme vypadli. Hodně jsme soupeře potrápili."

Petr Ševčík (záložník Slavie): "Měl jsem štěstí, že mi to tam dvakrát spadlo. Odmalička jsem fanouškem Chelsea, takže pro mě to byl obrovský zážitek. A ještě jsem dal dva góly a celá ta neskutečná atmosféra. V prvním poločase jsme zbytečně ztráceli míče. Po přestávce jsme se uklidnili na balonu a byli jsme lepší."

Tomáš Souček (záložník Slavie): "Bylo to strašně složité. Prvních dvacet minut jsme chtěli hrát aktivně, jeden na jednoho, ale oni nás rozebrali. Pak jsme dali kontaktní gól, ale hned jsme dostali na 4:1, tak to nám také nepomohlo. Potom jsme to ale přeskupili a šlo to. Byl z toho vyrovnaný zápas, měli jsme velkou šanci na vyrovnání a škoda, že to tam nespadlo. Jestli chceme postoupit přes takové týmy, tak jak jsme viděli už u Sevilly, tak k tomu potřebujeme i trochu štěstí. Ne, že když dají tyčku, tak si z toho dáme vlastní gól. Sice jsme prohráli, ale bylo to 4:3 a gólman Chelsea občas zdržoval, takže nás to může i těšit. Rozdali jsme si to s nimi na férovku."

Olivier Giroud (útočník Chelsea): "Začali jsme dobře, byli jsme efektivní před brankou a dobře jsme bránili. Po přestávce jsme přestali hrát, ale nevzdali jsme to. Posledních deset minut se hrálo od vápna k vápnu, byl to skvělý boj a my jsme postoupili do semifinále."

Chelsea FC - Slavia Praha 4:3 (4:1)

Branky: 5. a 27. Pedro, 9. vlastní Deli, 17. Giroud - 51. a 54. Ševčík, 26. Souček. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan - Vinčič, Jug (všichni Slovin.). ŽK: Kanté, Emerson, Arrizabalaga, Luiz - Souček, Kúdela. Diváci: 38 326. První zápas: 1:0, postoupila Chelsea.

Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Kanté, Kovačič, Barkley (70. Jorginho) - Pedro (86. Hudson-Odoi), Giroud, Hazard (65. Willian). Trenér: Sarri.

Slavia: Kolář - Kúdela, Ngadeu, Deli - Bořil, Král, Souček, Zmrhal (85. Škoda) - Ševčík (78. Stoch), Traoré - Masopust (52. Olayinka). Trenér: Trpišovský.

(čtk)