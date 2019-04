FOTO - archiv

Čistky na státním zastupitelství nechystám, řekla nová ministryně spravedlnosti Benešová

Budoucí ministryně spravedlnosti Marie Benešová se po nástupu do funkce chce zaměřit především na boj s korupcí a na vytváření kvalitní legislativy. S odvoláním nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, o kterém spekulovali někteří zástupci opozice, nepočítá. Benešová nahradí ve funkci Jana Kněžínka (za ANO), který se rozhodl k 30. dubnu rezignovat.

»Popírám čistky ve státním zastupitelství, to je prostě hysterie naprosto nesmyslná,« řekla ČTK nynější poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Benešová. Mnohem důležitější je podle ní zlepšit boj s korupcí, protože nás velmi kritizuje protikorupční skupina Rady Evropy, která řeší možné úplatky v politice a justici. Česku se podle ní za poslední dva roky nepodařilo plně zavést ani jedno ze 14 původních doporučení. »Takže nám tady něco neladí, to se bude muset samozřejmě napravit,« prohlásila. Bude prý také požadovat kvalitní práci legislativní rady vlády - tedy dobře propracované zákony.

Benešovou do funkce nominoval premiér Andrej Babiš (ANO). Hrad už potvrdil, že ji prezident jmenuje. »O funkci jsem vůbec neuvažovala. Funkce přicházejí, když je nečekáte, ne když je chcete,« uvedla budoucí ministryně. Již prý byla připravena na to, že zbytek života stráví v advokacii. Připustila, že s premiérem nějakou dobu vyjednávala, ale nechtěla zabíhat do podrobností. »Jsem sama spíš překvapena, že to takto dopadlo. Nabízela jsem jiné postavy,« dodala.

Část opozice pokládá odchod Kněžínka za vynucený a výměnu dává do souvislosti s dotační kauzou Čapího hnízda, v níž předseda vlády čerstvě čelí návrhu na podání obžaloby. Soudcovská unie vyzvala vládní představitele, aby jeho výměnu lépe vysvětlili. Státní zástupci označili odchod ministra za překvapivý.

(čtk)