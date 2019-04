Benešová opět míří do vlády

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) oznámil, že se k 30. dubnu rozhodl rezignovat. Ve funkci ho nahradí poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová, kterou nominoval premiér Andrej Babiš (ANO). Hrad sdělil, že ji jmenuje ministryní společně s novým ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem a ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem, tedy 30. dubna.

Kněžínek vydržel v čele ministerstva zhruba deset měsíců, nyní se vrátí na Úřad vlády. Uvedl, že nikdy netoužil po politické kariéře a že rezignaci zvažoval dlouho. Původně ji prý směřoval na léto, nakonec ale jeho krok uspíšilo to, že »již nechtěl čelit mediálním spekulacím o svém konci ve funkci«. Označil za logické skončit v okamžiku, kdy odchází i jiní ministři. Dále sdělil, že své rozhodnutí ústně oznámil premiérovi v pondělí a o den později mu předal písemnou rezignaci.

Totéž uvedl i Babiš. Kněžínkovo rozhodnutí ho nepřekvapilo, protože jeho působení na ministerstvu bylo od počátku dohodnuto jako dočasné, sdělil.

Benešová už ministerstvo spravedlnosti v minulosti krátce vedla, a to jako členka úřednické vlády Jiřího Rusnoka. Byla také poslankyní za ČSSD a místopředsedkyní strany. Výrazně na sebe upozornila, když označila svou nástupkyni na postu nejvyšší státní zástupkyně Renatu Veseckou a další představitele justice za mafii.

K jedenasedmdesátileté Benešové Babiš řekl, že má dlouholeté zkušenosti a také předpoklady pokračovat ve stabilizaci justičního prostředí, v potírání korupce a klientelismu a v omezování působení exekuční mafie.

Krátké působení

»Ministr Kněžínek byl příliš krátce ve funkci, aby mohl situaci v justici vyřešit. Je faktem, že předkládat návrh, který umožňuje dál omezovat suverenitu ČR pravomocemi unijních orgánů, které jsou dokonce větší než orgánů ČR, byl nesmysl,« uvedl první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Souvislost s Čapím hnízdem nevidí: »Teprve teď se to dostává do pravomoci resortu spravedlnosti, předtím to bylo v resortu vnitra. Naopak takový krok spíše zvýší tlak na státní zastupitelství jako systém, a to příliš nepomůže ani té kauze, ani ministerstvu spravedlnosti.«

»Jako možní nástupci zaznívala také jména Kněžínkova náměstka Jeronýma Tejce, bývalého náměstka nejvyššího státního zástupce a bývalého vrchního státního zástupce v Praze Stanislava Mečla nebo bývalého vládního legislativce a ministra bez portfeje a nyní náměstka na ministerstvu vnitra Petra Mlsny. Tedy všechno jména spojená s resortem spravedlnosti, čili by tam měla být záruka, stejně jako u paní Benešové, v tom, že do resortu nevstoupí někdo, kdo by neměl ani základní představy o fungování ministerstva. KSČM nevyhodnocovala jednotlivá jména podle toho, zda někoho upřednostňuje. Je to věc vlády a my si ohlídáme, jak budou plněny naše jednotlivé programové priority,« řekl předseda sněmovního ústavně-právního výboru a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.

Čistky nebudou

Soudcovská unie vyzvala vládní představitele, aby lépe vysvětlili odchod ministra spravedlnosti. Zatím není zřejmé, proč ho má ve funkci vystřídat poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešová, což »zakládá pochybnosti, zda je v České republice dodržován princip rovnováhy státních mocí a zda nedochází k porušování principů právního státu,« uvedla v prohlášení prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Benešová se po nástupu do funkce chce zaměřit především na boj s korupcí a na vytváření kvalitní legislativy. S odvoláním nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, o kterém spekulovali někteří zástupci opozice, nepočítá. »Popírám čistky ve státním zastupitelství, to je prostě hysterie naprosto nesmyslná,« řekla Benešová. Mnohem důležitější je podle ní zlepšit boj s korupcí, protože nás velmi kritizuje protikorupční skupina Rady Evropy, která řeší možné úplatky v politice a justici. České republice se podle ní za poslední dva roky nepodařilo plně zavést ani jedno ze 14 původních doporučení. »Takže nám tady něco neladí, to se bude muset samozřejmě napravit,« prohlásila. Bude prý také požadovat kvalitní práci legislativní rady vlády – tedy dobře propracované zákony.

Překvapení pro mnohé

Šéfa koaliční ČSSD Jana Hamáčka Kněžínkovo rozhodnutí překvapilo, protože o něm neměl žádné signály. Dodal, že pokud by výměnu doprovázely změny na státním zastupitelství, bylo by to na vážnou debatu koalice. Překvapení a znepokojení vyjádřil i předseda lidovců Marek Výborný. Šéf Pirátů Ivan Bartoš je přesvědčen, že Kněžínek rezignoval pod tlakem. Podle předsedy STAN Víta Rakušana bude po příchodu Benešové slavit především Hrad.

O návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo informovalo státní zastupitelství ve středu. Podle předsedy ODS Petra Fialy s tím rychlá výměna ministra souvisí. Situaci označil za nepřijatelnou a neuvěřitelnou. Bývalý ministr spravedlnosti a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil upozornil, že výměna Kněžínka za loajální Benešovou by mohla vést k odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, a tím i k ovládnutí celé justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu.

Překvapivá je Kněžínkova rezignace také podle Unie státních zástupců a nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Svého případného odvolání, před kterým varují někteří zástupci opozice, se Zeman nebojí. Státní zastupitelství podle něj funguje dobře a pod jeho vedením prokázalo, že všem měří stejným metrem. »Přestože mě vláda může odvolat na návrh ministra takzvaně bez důvodu, tak si dokážu těžko představit, že by to v současné době snad udělali. To by postrádalo nějaký trošku demokratický prvek,« podotkl Zeman.

Babiš označil možnost personálních změn na státním zastupitelství za nesmyslné spekulace. »Spekulace, že někdo chce měnit státní zástupce, jsou nesmysl. Pokud by to někdo chtěl, tak jsme to mohli řešit už v minulosti,« řekl. Připomněl, že výměna nejvyššího státního zástupce je v kompetenci vlády, nikoli ministra spravedlnosti.

(zku)