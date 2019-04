Další nesmyslné evropské zaplevelení našeho práva

Do závěrečného schvalování poslala Sněmovna tento týden vládní předlohu, která prohloubí práva mladistvých do 18 let věku v trestním řízení. O novele, která vychází z evropské směrnice, kolem které mají poslanci spoustu otázek, budou hlasovat patrně v květnu.

Garanční ústavně právní výbor už dříve doporučil, aby ji dolní komora přijala – ovšem s úpravami. Mladiství podezřelí nebo obvinění v trestním řízení by měli získat podle návrhu mj. právo na informace o řízení nebo na to, aby mohli být i po dosažení plnoletosti ve vazbě odděleně od dospělých. Za mladistvé by byli považováni i lidé, u nichž není zcela jisté, že už měli 18. narozeniny. Ústavně právní výbor doporučil vypustit tutéž konstrukci v případě lidí, u nichž by panovaly pochyby, že dovršili 15 let věku. Vláda v těchto případech navrhovala, aby se na ně v trestním řízení hledělo jako na mladší 15 let.

»Materiál je z mého pohledu nadbytečný, je to další hrbení se před nesmyslnou administrativou a implementací evropského práva, které zaplevelují český právní systém tím, kdo se rozumí dítětem, kdo se rozumí osobou mladší, mladistvým. V ústavně právním výboru jsme vyškrtli jednu možnost – dítě, tj. osobu mladší patnácti let, ale nechali jsme tam to samé pro osobu mladistvou, tj. dítě ve věku 15 až 18 let,« prohlásil při druhém čtení předlohy ve Sněmovně místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM). Dodal: »Pokud se někdo bude prohlašovat za mladistvého, jsme povinni s ním takto zacházet. Za sebe a snad i za klub KSČM říkám, že pro to hlasovat nebudeme, odmítáme další byrokratizaci trestního řízení.« Připomněl ANO a ČSSD, které si do programového prohlášení vlády daly: Snížíme administrativu policie a orgánů činných v trestním řízení… A přidáváte další formuláře, podotkl Ondráček.

Důvodem pro širší informování má být větší míra zranitelnosti u mladistvých než u dospělých. Směrnice také nařizuje, aby policie při výslechu mladistvého dávala přednost audiovizuálnímu záznamu před pouhým záznamem zvukovým. Novela dále předpokládá, že mladistvý bude muset mít obhájce nikoli pouze do dovršení 18 let, ale až do 21 let věku, jestliže trestní řízení začalo předtím, než dosáhl plnoletosti, a jestliže to bude s přihlédnutím k okolnostem případu vhodné. Podle dřívějšího vyjádření končícího ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO) by se jednalo asi o 250 případů ročně, náklady státu by činily kolem čtyř milionů korun.

(ku, jad)