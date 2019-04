Nezapomeňme na Assange

Tak se mi zdá, že se o Julianu Assangeovi už skoro vůbec nepíše a nemluví. Po prvotních informacích, že byl vyvlečen z ekvádorského velvyslanectví v Londýně a předán policii, se více méně mlčí. Přitom by se mlčet nemělo, protože my – světová veřejnost, občané – jsme Assangeovi, ale i Manningovi a Snowdenovi vděčni za to, že poodhalili aspoň něco ze zločinných praktik, které jsou vlastní dominantní světové velmoci. Dozvěděli jsme se mnohé o konspiraci proti lidskosti a humanismu, o nepřátelství vůči běžným lidem.

K tématu na plénu Evropského parlamentu vystoupila europoslankyně Kateřina Konečná, jež vyšla z toho, co si EP odsouhlasil – totiž, že oznamovatelé hrají klíčovou úlohu při odhalování případů porušení práva, kdy je ohrožen veřejný zájem. Do této kategorie patří i Julian Assange. Všechny velké skandály, které byly odhaleny veřejnosti od roku 2014, vyšly najevo díky jednání oznamovatelů a tedy zcela očividně ve veřejném zájmu, zdůraznila. Proto je jí jedno, jestli je Assange nyní vnímán jako hrdina, nebo dezertér. »Jediné opravdu zásadní je, že pokud chceme chránit oznamovatele, musíme chránit Assange. Ten má být vydán do země, na jejíž zločiny upozornil…« varovala Konečná.

Pak je tu ještě další rozměr. Předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný poukázal ve svém rozboru na Czech Free Press, že kolem Assange nastalo příliš mnoho podezřelých úmrtí a v rychlém sledu za sebou. Je přesvědčen, že to není náhoda a že je to jenom část zviditelněného. Uveďme si pár příkladů: John Jones, právník, který zastupoval Assange, byl nalezen mrtvý 18. dubna 2016. Příčina – sražen vlakem. Michael Ratner, právník zastupující WikiLeaks a Assange, zemřel 11. května 2016. Příčina – rakovina. John William Ashe, expředseda Valného shromáždění OSN, zemřel 22. června 2016. Týden předtím, než měl 27. června svědčit proti Hillary Clintonové ohledně přijetí úplatků. Jeho informace se objevily na WikiLeaks. Příčina – udušení činkou. Seth Rich, mladý demokrat, zemřel 10. července 2016, pouhý týden poté, co kdosi vynesl WikiLeaks kompromitující materiály o Clintonové. Příčina – zastřelený kulkou do zad. Joe Montano, exprezident Národního demokratického výboru, zemřel 25. července 2016, den po uveřejněné zprávě na WikiLeaks o obřích volebních podvodech Clintonových. Příčina – náhlá srdeční slabost ve 47 letech. Victor Thorn, nejprodávanější autor knih známých nekompromisní investigací vůči Clintonovým, zemřel 1. srpna 2016. Příčina – zastřelen před vlastním domem. Shawn Lucas, právník, který vedl velký případ o obřím volebním podvodu Clintonových s vyřazením ostatních kandidátů v primárkách, zemřel 2. srpna 2016 na toaletě. Příčina – předávkování drogami…

Náhody, nebo těmto mužům »někdo« pomohl na onen svět? Jak píše analytik Jozef B. Ftorek, pronásledováním »online disidentů« nynější mocní (administrativa USA a někteří její partneři v Evropě) demontují pracně vytvářenou iluzi o svobodě a demokracii, jež je integrální součástí ideologie liberalismu jako nátěru současného kapitalismu. A tím si taky kopou svůj hrob.

Monika HOŘENÍ