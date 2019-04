Velké a malé pivo

Filmový záběr nás minulý čtvrtek přenesl do Londýna. Policisté na něm vynášeli Australana Juliana Assange z prostoru Velvyslanectví Ekvádoru, kde se skrýval sedm let před možným vydáním do Švédska, v němž čelil obvinění ze znásilnění několika žen. Ty sice svou žalobu na Assange odvolaly či vzdaly, ale najednou, když začínalo být jasné, že na ekvádorském velvyslanectví nevydrží, si jedna z nich »vzpomněla« na »nové skutečnosti«, »oprášila ty staré« a o vydání Švédům se tedy opět může jednat.

Nejde však o Švédsko, jde o Spojené státy, jejichž tajné materiály z války proti Iráku a Afghánistánu zveřejnil na svém serveru WikiLeaks, a opravdu šlo »o bahno«. Topíme se v něm ostatně i my, protože i »našich aktivit«, tedy některých našich šéfů, se prý některé z listin týkaly, alespoň podle ČT a zmínek v dalších médiích.

Nedobře vypadající Assange byl tedy »profesionálně« vynesen zvláštní britskou jednotkou do předem připraveného policejního vozidla. Šoumen ve středních letech byl zestárlý. Nedivím se tomu. Bez většího pohybu a pod neustálým tlakem by vydržel málokdo. Hrozba vydání do USA jistě nadělala své. A není vůbec třeba pochybovat, že z některé země, která bude stejně servilní jako ta naše (alespoň ministr Pelikán), si ho jako z Prahy bude nějaký ten Ryan moci odvézt speciálním letadlem do Spojených států.

Assange totiž ví dost. Někde získával supertajné zprávy o nečisté hře první supermocnosti světa a vynesl je. Hrozí mu nejen žalář, ale že by s ním tam za mořem jednali v rukavičkách, nevěří nikdo. Jde prostě o život. A Assange to ví. Bude-li tedy vydán na základě podivného obvinění do Švédska, které se tam vůbec třeba neprokáže, jistě se najde cesta, jak ho ze Stockholmu dopravit do Washingtonu či někam jinam do USA. To jistě Američané »zmáknou«. Co za to dostanou vydávající, nevím. Nic není zadarmo a vůbec nemusí jít o peníze. Snad by nám o tom mohl vyprávět exministr Pelikán, když už kvůli splnění žádosti našich »největších přátel« dokonce porušil české zákony.

Assange udělal jistě chybu. Dovolil si nedávno zveřejnit dokument o rodině současného ekvádorského prezidenta, jak převádí svůj majetek do »daňových rájů«. To jistě nového šéfa státu, jenž nemá tolik odvahy jako jeho předchůdce, který Assangeovi udělil ekvádorské občanství, muselo naštvat, a tak se pomstil.

Co bude dál, nevíme. Jen to, že nikomu »z hráčů v této kauze« vůbec nejde o pravost zveřejněných dokumentů a dokázání, že v nich byly lež a pomluvy hodné trestu, ale o to, že byly zveřejněny, že se celý svět dozvěděl, kolik špíny je v americké politice a jak se vůbec dostaly z amerických trezorů až k samotnému Assangeovi.

U Nikulina to zřejmě bylo stejné. Teď ho čeká »svobodný americký soud«, jenž má za úkol ho odsoudit (připadám si jako v Kafkově Procesu), případně bude navždycky zavřen do blázince. Přitom Nikulin oproti Assangeovi byl jenom »malým pivem«.

Jaroslav KOJZAR