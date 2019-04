Kuřata a salmonela!

Čtyři tuny kuřecího masa nakaženého salmonelou byly dovezeny z Polska. Polovinu už prý lidé snědli. Věřme, že nebezpečnou bakterii zničila tepelná úprava. Otázka zní: Máme se bát a doufat, že neonemocníme? Jaké opatření, jež bude účinné, chystá stát? Není příliš povzbuzující, že tyto nekvalitní dovozy pokračují. Při oblibě kuřecího masa je tento problém značně nebezpečný. Co na to polský ministr zemědělství? Srdečně mu doporučuji kuřecí řízek a víru v řádnou tepelnou úpravu. Třeba bude mít štěstí buď na kuchaře, nebo na kuře bez salmonely. Řešením je i to, že ministr polské vlády si uvědomí, že nikdo není ochoten jíst závadné maso, které nám dodávají polští sousedé.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny