FOTO - internet

Poslance Feriho napadli na koštu vín

Poslance TOP 09 Dominika Feriho v neděli odpoledne napadli na koštu vín v obci Boršice na Uherskohradišťsku dva neznámí muži. Zraněný Feri byl s řeznou ránou na zádech převezen do nemocnice.

Poslanec o tom informoval na twitteru. »Policie po pachatelích pátrá,« řekl policejní mluvčí Vladislav Malcharczik. »Jel jsem na Moravu a nějací dva pánové se jali pěstí. Hele, můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat,« uvedl Feri na twitteru. Podle poslance jeho návštěvu kulturní akce v Boršicích pokazili »nějací borci, kteří prý říkali něco o negrech«. Feri má z otcovy strany předky v Etiopii. Zdravotnická záchranná služba poslance převezla do nemocnice v Uherském Hradišti. »Lékaři mi zašili řeznou ránu na zádech a jsem asi v pohodě. Snad mě brzo pustěj«, uvedl později na twitteru Feri.

Potyčku vyšetřuje policie. »Dvaadvacetiletý muž byl napaden na veřejném prostranství dvěma dosud neznámými muži. Napadený utrpěl zranění, se kterými byl převezen na ošetření,« uvedl policejní mluvčí Malcharczik. Policisté podle něj po útočnících pátrají a prověřují, zda nebyly spáchány trestné činy výtržnictví, násilí proti úřední osobě a ublížení na zdraví.

Novodobá historie zná řadu napadení politiků. Připomeňme alespoň některé. Předsedu KSČM Jiřího Svobodu pobodal 5. 12. 1992 před jeho domem v Praze 3 neznámý maskovaný pachatel. Pachatel nebyl dopaden.

Poslance Pavla Dostála (ČSSD) po odchodu ze Sněmovny přepadlo 6. února 1997 v podloubí nedaleko Malostranského náměstí několik mužů, kteří mu způsobili řezné rány na hlavě a v obličeji. Pachatele se nepodařilo zadržet. Jen dva roky a dva měsíce poté byl Dostál fyzicky napaden v rychlíku mezi Českou Třebovou a Pardubicemi. Dostál podle svých slov chtěl pomoci průvodčí, na kterou zaútočil opilý muž.

Poslanec a tehdy místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš se stal obětí útoku neznámých pachatelů 24. dubna 2006 - u stanice metra v Praze 6 ho násilníci povalili na zem a kopali do něj. Dolejš se musel podrobit operaci oka, pachatelé nikdy nebyli dopadeni.

(ku)