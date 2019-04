Svědectví o ukrajinské současnosti

Od ukončení světové války uplynulo přes sedmdesát let, lokální nepokoje jsou však stále každodenním úkazem. K nebezpečným situacím dochází také na ukrajinském území. Navzájem se tam střetávají příznivci různých názorových orientací. S autentickou příznačností tamní situaci přibližuje také dvouhodinový film nazvaný Donbas. Okrajina. Děj je založen na skutečném příběhu z východoukrajinské oblasti v okolí Donbasu. Před několika dny se v Praze uskutečnila jeho česká premiéra.

Film režiséra Renata Davleťjarova vznikl jako ohlas na situace z února 2014, kdy došlo v důsledku mnohaměsíčního soupeření mezi prezidentem Porošenkem a opozicí ke státnímu převratu. V Dněpropetrovsku, Oděse, Charkově a dalších městech začaly masové demonstrace proti nové kyjevské moci. Na Krymu, v Luhansku a Doněcku se konala referenda o faktické nezávislosti dotyčných regionů. Následně (13. dubna) schválila rada pro národní bezpečnost rozhodnutí o zahájení rozsáhlé vojenské operace na východě země.

Scénář filmu sleduje epizody, kdy se mladý voják ukrajinské armády, vyslaný do zóny bojů jako řidič, uchýlil před okolním ostřelováním do sklepení obytného domu. Bezprostředně se tam seznámil s postoji několika názorově odlišných jedinců z různých míst. Měli vlastní osudy, sdíleli odlišné názory. Spojovalo je však společné přání – aby válka co nejdříve skončila.

Všudypřítomné násilí

Zdánlivý poklid obyčejných životů, vzájemná solidarita a občanské vědomí se ve filmovém pásmu často rychle mění vlivem aktivit fašistických bojůvek v nenávist, dokonce s prvky destrukce bratrovražedné války. Neradostný obraz světa, zbaveného morálky, svědomí i vkusu. Připomíná to nelítostné situace, jež jsme mohli sledovat před čtvrtstoletím i na bývalém jugoslávském území. Situace se totiž opakuje: imperiální zájmy likvidují vše, i lidskost.

V epizodicky vystavěném příběhu divák vnímá široké spektrum okolností – okamžiky všední i vojensky vyhrocené, slavnostní či naopak ponižující. Někdy úsměvné, častěji ovšem tristní. A všude nespočet příznaků síly, smutků. Donedávna spokojené obyvatelstvo se totiž stalo terčem násilí. Občané žili v obavách o holou existenci.

Snímek přesvědčivě vnímá přerod tamní tragédie v neuvěřitelně nepochopitelný systém všudypřítomné krutosti. Demaskuje univerzální mechanismy vzájemných proměn reality s fikcemi, představuje hrůznosti skutečných – leckdy chaoticky nečekaných – zvěrstev. Není to tedy pouze nic neříkající popis něčeho tušeného. Divák je situacemi do průběhu niterně vtahován. Filmový děj zobrazuje neuvěřitelnou realitu. Někdy dokonce snad až s absurditou, připomínající hloupost a omezenost (či spíše vypočítavost?) těch, kteří podobné situace připravovali.

Scénář je profesně realizován s výpovědní pravdivostí, bez příkras. Příběh o lidských bolestech je ve skutečnosti reinscenací příspěvků bezprostředních účastníků východoukrajinského běsnění ze sociálních sítí (YouTube). Tvůrce servíruje koktejl bizarností, hororu a násilí s plnou intenzitou jako doklad, kam vede bezprostřední pudovost během utrpení lidí na Východní Ukrajině. Snímek depresivní, leč naléhavý.

Novinku mohli již od loňska sledovat diváci zahraniční. Podle svědectví prý působí neobyčejně intenzivně. Mezinárodní premiéra snímku Donbas.Okrajina se uskutečnila během Mezinárodního filmového festivalu v Římě loni v říjnu. Naši první návštěvníci se o autentických hrůzách nedávno sami přesvědčili v rámci nedávné pražské premiéry. Kromě senátora Jaroslava Doubravy a dalších osobností na první českou projekci zavítala také svědkyně dějů, zdravotní sestra Anna Tuv z Doněcké oblasti. »Ztratila jsem během bombardování naší obce ukrajinskou armádou manžela i dcerku, během náletu mi tlaková vlna rozmetala i levou ruku. Mám proto protézu. Nejsem sama, kdo takhle dopadl. Uvědomujeme si, že podobné krutosti nemohou být smlčovány, že je musíme stále připomínat jako varování,« uvedla sympatická, současně odhodlaná mladá žena. Jezdí proto nyní po světě, aby informovala o brutálních zločinech na civilním obyvatelstvu. Její líčení bylo dojemné. Tyto a další skutečnosti nepochybně přispěly k nedělnímu pádu Porošenkova prohnilého systému. (the)