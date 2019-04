Pohled na účastníky tiskové konference v Edwardově knihovně Společenského domu Casino v Mariánských Lázních. FOTO - archiv J. SOROKINOVÉ

Lázeňská města se namlouvají s UNESCO

Mariánské Lázně společně s dalšími českými lázněmi v tzv. západočeském lázeňském trojúhelníku a lázněmi z několika dalších států usilují o společný zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Představitelé města a lázní informovali novináře o svých záměrech na nadcházející období i o novinkách hlavní lázeňské sezony.

Slavné lázně Evropy (Great Spas of Europe) jsou mezinárodním statkem, jenž byl nominován na zápis na Seznam UNESCO, informoval architekt Vojtěch Franta, bývalý mariánskolázeňský starosta a jeden z iniciátorů zápisu. Skupina zahrnuje 11 výjimečných lázeňských měst ze sedmi zemí, které představují mimořádný kulturní fenomén a městskou typologii, jež nemá obdoby. Jedná se o rakouské lázně Baden bei Wien, belgické Spa, francouzské Vichy, německé lázně Bad Ems, Baden-Baden a Bad Kissingen, italské lázně Montecatini Terme, britské lázně Bath a trojici českých lázní Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. »Jsme ve fázi, kdy se nominace bude posuzovat, rozhodující je příští rok,« dodal Franta.

Herečka Jana Švandová se stala jako dlouholetá obdivovatelka a návštěvnice Mariánských Lázní jejich ambasadorkou. Vpravo starosta města.

Město Mariánské Lázně i místní podnikatelé vnímají možnost tohoto zápisu jako velkou příležitost s výhodami i nevýhodami. V důsledku zapsání na prestižní seznam dojde ke zvýšení návštěvnosti s potenciálními vyššími zisky, podpoří se rekonstrukce památkových objektů a naopak utlumí výstavba rozsáhlých komerčních projektů, jež by výrazně proměnily charakter území. Ale je nutno počítat i s nevýhodami, především negativními dopady rostoucí návštěvnosti na životní prostředí a atmosféru klidných lázní, na čemž si právě toto lázeňské město obklopené přírodou a s jedinečným klimatem zakládá.

Desátého až 12. května bude v Mariánských Lázních zahájena bohatým programem hlavní lázeňská sezona, o čemž informoval starosta města Martin Kalina. Program se soustředí na kolonádu, do Společenského domu Casino a do dalších míst. V Městském divadle vystoupí v pořadu Ve stínu kolonád Václav Neckář se skupinou Bacily, příležitost dostanou domácí Západočeský symfonický orchestr, folklorní soubory, místní základní umělecká škola aj. Mariánské Lázně, jež vloni oslavily 200. výročí vyhlášení veřejným lázeňským místem, pořádají i v dalších měsících roku řadu kulturních akcí – festival Jazzové lázně, v srpnu 60. ročník Chopinova festivalu, 4. ročník filmového festivalu či zářijový folklorní festival Mariánskolázeňský podzim.

Návštěvnost českých hostů roste

Mariánské Lázně mají to štěstí, že návštěvnost města má stále rostoucí tendenci, navzdory drobným výkyvům. Počet příjezdů od roku 2000 do roku 2018 se zvýšil o 111 %, což činí průměrný roční nárůst 6 %. V roce 2018 přijelo do lázní téměř 286 tisíc hostů, kteří zůstali průměrně pět nocí. Zahraniční hosté tvoří 69procentní podíl všech příjezdů, a jsou to občané Německa, Ruska, Rakouska, Ukrajiny, ale i Polska, Británie, Izraele, Slovenska, Nizozemska, Francie, Španělska, Švýcarska, Maďarska či také USA, Kanady a Austrálie.

U některých zahraničních hostů, kteří neznají parametry středoevropského lázeňství, je nutné vysvětlovat léčivé účinky zdejších více než 40 studených minerálních pramenů, plynu CO 2 a rašeliny, poznamenal primář Pavel Knára. Někteří cizinci znají ze své zkušenosti jen wellness, ale nikoli léčebné působení pramenů, plynu a bahna. »Jde o to, aby hosté pochopili, co jsou lázně,« zdůraznil. Prokazatelný léčebný účinek mají podle něho zdejší prameny Křížový, Rudolfův a Ambrožův. Všichni aktéři tiskové konference se shodli, že české lázeňství je skutečným unikátem, neboť je léčebné, nikoli jen relaxační.

Potěšující je nárůst českých hostů, který je tříprocentní a stále stoupající. Počet českých pacientů, kteří v lázeňských domech akciové společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně absolvují léčebný pobyt na náklady zdravotních pojišťoven, činí 15 %, jak naši zpravodajku informoval generální ředitel podniku Karel Kalivoda. I toto číslo roste.

Bude se rekonstruovat

Haló noviny se zajímaly, zdali všechny historické domy zejména v centrální části lázní jsou v dobrém stavu. »Nejsou všechny objekty v nejlepší kondici,« připustil starosta, který však věří, že právě vstupem lázní na seznam UNESCO budou soukromí vlastníci – právě o ně jde – přistupovat k rekonstrukcím svých objektů aktivněji, podle Franty se »ti spící investoři probudí«. Leccos se také opravilo. Opuštěný obrovský komplex tří propojených domů na Goethově náměstí, zvaný Kavkaz (také hotel Weimar), který lázním na kráse nepřidává, bude prý opraven, ujistil Kalivoda. Zahraniční majitel je připraven investovat miliardu korun, dochází však ještě k jednání s památkáři o počtu pokojů.

(mh)