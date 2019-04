Írán? Klid i socialistické ceny

Islámská republika Írán bohužel zatím nepatří mezi turisticky vyhledávané cíle, ačkoli je coby potomek Perské říše de facto kolébkou všech civilizací, a památek na doby dávno minulé (stovky a tisíce let před Kristem) je tu pořád dost a dost.

Každopádně, pokud se někomu zmíníte, že míříte na dovolenou do Íránu, tak se vás v lepším případě zeptá »A proč?«…, v horším případě pak přidá, proč jedu někam, kde mě můžou zabít?! Přitom v Íránu se neválčí už od 80. let a poslední zdejší výbuch v mešitě (s menšími dopady, než teď o Velikonocích v kostelech na Srí Lance) je už taky fousatější než právě ještě relativně nedávná cejlonská občanská válka. A přitom na Srí Lanku turisté začali jezdit hned poté, co tam zbraně dořinčely.

Možná je to tím, že Cejlon je ostrov, ale i Írán omývá hned několik moří a má dostatek kvalitních a atraktivních turistických pláží…

Jasně, problémem může být na rozdíl od Srí Lanky právě i ten islám, který má Írán i v oficiálním názvu země, přesto dopady šíitského duchovního režimu na turisty jsou minimální. Snad jen ty šátky (čádory rozhodně povinné nejsou) mohou některé dámy otravovat, čehož jsem ostatně byl svědkem i při své právě skončené dovolené, kterou jsem v zemi srdnatě se bránící zvůli koalice USA – Izrael - Saúdská Arábie a spol. rád prožil. Důvodem byla původně hlavně právě ona aspoň symbolická podpora místních lidí, na které nedávno obnovené účelové americké sankce dopadají nejvíce. Zcela bezpečný Írán si mě ale postupně získal i krásami přírody, památek a i lidí.

Hornatá země ve tvaru kočky nabízí nejen úžasné scenérie vrcholů přesahující tři, čtyři, ba i 5000 metrů, nejen úchvatné mešity, imamzáde a další architektonické skvosty, ale mužovo oko si přijde na své i při prohlížení íránských dívek a žen. Ochranný faktor v podobě pokrývky hlavy tu totiž dávno zejména mladší ročníky obelstily tak, že šátek víc odkrývá než zakrývá, a výhodou pro dámy navíc je, že si aspoň nespálí krk pod spalujícím sluncem. Na všechno se dá zvyknout, uznaly nakonec většinově i turistky na našem zájezdu, kterým ostatně v mnoha případech šátek také pomohl být ještě atraktivnějšími než dříve.

A tak jediné, co mě na současném íránském režimu štve, je, že zakazuje místním ženám zpívat na veřejnosti. Duchovní netuší, oč se připravují. Krása ženského hlasu přece bývá ještě dokonalejší než krása ženských tvarů!

Poslední důvod, proč zajet, je i v převážně socialistických cenách. O tom jsme se přesvědčili nejen při hodinovém vnitrostátním přeletu za 23 eur, jehož součástí byl i luxusní oběd. O tom tady můžeme jen snít!

Roman JANOUCH