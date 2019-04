Fake news neboli podvržená zpráva

Přečetl jsem si jednu »lživou« zprávu, kterou kdesi měla získat redakce serveru AE News působící v našem kyberprostoru. Působí ovšem věrohodně, i když člověk všemu zase věřit nemůže. Prý v roce 2017 byla projednávána či už dokonce podepsána dohoda mezi slovenskou a americkou vládou o zřízení dvou leteckých základen na Slovensku. Nevím, zda jde o pravdu, nebo další »fake news«, pardon, chtěl jsem být také světový, tedy »podvrženou zprávu«. Trochu jsem o této zprávě přemýšlel. Nezdá se mi, že by sociální demokracie na Slovensku, tedy strana Smer, ustoupila ve své zahraniční politice tak daleko, že dokonce uvažuje nebo již odsouhlasila vytvoření amerických základen tureckého typu na svém území. Nebylo by v tom ovšem nic nelogického. Americká armáda by se takovými základnami přiblížila zase o kus blíž stále nedůvěryhodné Ukrajině, i když ta je či byla řízena americkými občany s ukrajinskou národností, ale pochopitelně i Rusku. Navázala by pak na americká raketová sila v Polsku, která tu vznikají docela v tichosti a byla by zas o kousek blíž svým leteckým základnám v Bulharsku a Kosovu. Vznikl by dokonce jakýsi trojúhelník se základnami v uvedených zemích a špičkou na Slovensku.

Podle zmíněného serveru by ve skladech, jež by vedle leteckých základen vznikly, mohlo být leccos, co by nepodléhalo kontrole slovenských orgánů. O tom, že by tam byla munice, boty a zmražené potraviny pro případ války, nepochybuji, ale že by tam nebyly uskladněny rakety nějakého delšího doletu, o tom ostatně také ne. Proč by jinak Američané tak rychle chtěli setřást smlouvu o raketách mezi jimi a Ruskem? Chápu, že hledají náhradu za Krym, který jim utekl pod rukama, že nedomysleli kyjevský Majdan, a ani fašizující protiruská opatření nových revolucionářů, bez nichž by Krym byl nadále ukrajinský. Spěch se jim vymstil. Jenže, jak z toho? Nápad zřídit letecké základny na Slovensku je jistým řešením. Nahradily by tak Česko, které je stále ještě nepřipravené přijmout americké letecké či jiné síly na svém území. A letiště Malacky a Sliač připravená jsou. A Malacky dokonce kousek od Česka. Navíc není problémem zde vybudovat potřebnou infrastrukturu, satelitní městečka pro rodiny amerických vojáků a vojaček, je tady blízkost měst, která mohou dodat pracovní síly slovenského plebsu a tím poněkud snížit nezaměstnanost. A země by si vydělala navíc nějakou tu korunu za dodávky vody, elektřiny a třeba i některé potraviny, které se nevyplatí vozit až z USA. To není k zahození.

Takže, když tak o této zprávě přemýšlím, nezdá se mi už jako poplašná. Ostatně přítomnost amerických boys and girls přece nikdy poplašnou zprávou být nemůže. Chrání nás Evropany před nebezpečím z Východu, a to není malé. Už ve čtvrtém, pátém a šestém století n. l. z východu do poklidu evropských římských, keltských a germánských sídlišť vtrhli barbaři, nějací ti Slované, Hunové, Východní Góti, a narušili na skoro půldruhého tisíce let klidné kraje kolem Dunaje, Váhu, Moravy, Vltavy a Labe. Takže, pokud ona zpráva nebude jen »fake news«, pak…

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM