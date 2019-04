Militarizace Evropy

Domnívám se, že všichni vnímáme, jak se boj o moc mezi světovými supermocnostmi, jako je USA, Ruská federace a Čína, vyostřuje. Opět dochází k eskalaci staronového pnutí mezi Západem a Východem. Současná Evropská unie se otřásá v základech. Potýká se s následky ekonomické krize, neschopností vypořádat se s migrační krizí či s tím, co někteří nazývají krizí identity. Vystoupení Velké Británie z EU (tedy brexit s dohodou i bez dohody) bude mít značný dopad na jednotlivé členské státy EU, ale i na fungování EU jako celku.

Současně dochází k přesunu vlivu v rámci EU – tedy oslabení vlivu Francie a posilování vlivu Německa. Rozpory mezi členskými státy EU se dále prohlubují. Důvody jsou různé – nesouhlas s prosazováním některých politik EU, zásahy EU do vnitřních záležitostí členských států, obavy o bezpečnost Evropy a podobně. Mohli jsme to sledovat na příkladu Řecka, odmítnutí rozpočtu Itálie, zahájení řízení proti Polsku nebo v případě ČR na naší účasti a politice prosazované v rámci regionálního uskupení V4. Současně se nerovnosti mezi bohatými a chudými ve světě neustále prohlubují. Podle neziskové organizace Oxfam skončilo 82 procent bohatství, vyprodukovaného v roce 2017 ve světě, v kapsách jednoho procenta nejbohatších. Zatímco 3,7 miliardy lidí, tedy polovina lidí na Zemi, nezískala z tohoto růstu vůbec nic.

Obavu o budoucnost a zachování míru v Evropě vzbuzuje i vypovězení americko-ruské smlouvy INF, tedy smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), z podnětu Donalda Trumpa a s podporou členských států NATO v únoru tohoto roku. Smlouva zakazovala vývoj a rozmísťování kategorie střel s doletem 500 až 5000 kilometrů. V minulém roce proběhla dvě největší vojenská cvičení do dob studené války, první rusko-čínské vojenské cvičení za účastí neuvěřitelných 300 000 vojáků, následovalo cvičení NATO za účasti 50 000 vojáků, 10 000 vozidel, 250 letadel a 65 lodí. Příští rok rovněž vyprší platnost tzv. nové dohody START (Strategic Arms Reduction Treaty), což je vzájemná dohoda o snižování počtu jaderných zbraní, uzavřená mezi Spojenými státy americkými a Ruskou federací a je otázkou, zda USA a RF dohodu prodlouží.

Bez povšimnutí rozhodně nesmíme nechat ani posilování vlivu a rozpínání se NATO ve státech střední a východní Evropy, které začalo po krymské krizi v roce 2014 a dále pokračuje! V roce 2017 došlo k nasazení čtyř mnohonárodních praporů na území Polska a tří pobaltských států. Americká armáda na litevské území v roce 2017 umístila protiletadlové a protiraketové systémy Patriot. V roce 2018 vyzvala před chystaným summitem NATO Bukurešťská devítka (B9), kam patří devět států ze středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko), k poskytnutí obrany proti technikám ruského hybridního válčení. Polsko společně s Rumunskem prosazuje vytvoření nových regionálních velitelství. (Bukurešť lobbuje za umístění velitelství pro černomořské alianční operace v Rumunsku a Polsko usiluje o založení velitelství pozemních sil ve Štětíně, jež by vzniklo rozšířením stávajícího Vícenárodního sboru Sever-východ.)

Otázkou zůstává, jakým způsobem se chová současná EU? Používá svoji diplomatickou sílu ke snížení napětí mezi těmito světovými mocnostmi a podporuje obnovení jednání o nukleárním odzbrojování? Bohužel ne! Právě naopak! Napříč Evropou v uplynulých letech posilovaly a bohužel dále posilují svůj vliv pravicové, ultrapravicové, nacionalistické, EU skeptické a populistické strany a hnutí. I to má vliv na rozhodnutí přijímaná na evropské úrovni. Evropská unie za podpory předsedy Evropské komise Junckera se sama vydává cestou militarizace EU a vyčleňování prostředků EU na výzkum a vývoj pro vojenské účely.

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu je potřeba si položit otázku, jakou Evropskou unii chceme. Jaká politika bude v zájmu občanů? Skutečně se domníváme, že větší zbrojení je zárukou míru v Evropě? Středovýchodní Evropa se stala už dvakrát ohniskem světových válek. Nedopusťme, aby se tak stalo i potřetí. Odmítněme militarizaci Evropy. Řekněme dost harašení zbraněmi! Nevyhazujme 300 miliard eur za vytvoření Evropského obranného fondu. Tyto prostředky by mohly být vynaloženy účelněji například na výstavbu několika tisíc škol, na výstavbu téměř 40 nemocnic nebo by se za ně dal více než šedesátkrát navýšit fond na rozvoj bydlení. NENECHME TO TAK!

Dagmar ŠVENDOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)