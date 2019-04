Bude se fackovat ve velkém…

Tzv. církevní restituce jsou stále hitem současnosti, i když občas nějaká ta kauza rozvíří politickou scénu a spekulace médií. Proto Johannese Lobkowicze, kancléře Suverénního řádu maltézských rytířů, velmi rozčílilo, že někdo může být nejen proti tzv. restitucím, ale dokonce chce zdanit tzv. finanční náhrady, které, zvýšené o inflaci, mají naši zem sužovat ještě nemálo let. Neovládl se a vzkázal všem, kteří nechtějí na hru Nečas-Kalousek přistoupit, že budou mít problém. Mám totiž, řekl, »velké finanční zázemí v Římě a budu se soudit, až budou ti lidé červení v obličeji od facek, které budu rozdávat«.





Kdo je vlastně pan Johannes Lobkowicz? Jeho praprapředek byl Zdeněk Popel z Lobkowicz, nejvyšší kancléř země české, známý svým odmítnutím podepsat Rudolfův Majestát o náboženské svobodě, pak ho vyhodili z okna Pražského hradu, přičemž měl štěstí, že se mu skoro nic nestalo. Mohl následně spolurozhodovat o tom, kteří čeští páni, zemani a měšťané se ocitnou na šibenici na Staroměstském náměstí a komu se »jen sebere majetek«. Rod Lobkowiczů byl věrný Habsburkům. I proto počátkem 20. století se jim dostalo milosti, že napříště každý člověk jim musel říkat Vaše Jasnost. To tehdy byla výsada, tak nebylo možné titulovat každého.

A maltézští rytíři, v jejichž čele v Čechách stojí Jeho Milost Johannes von Lobkowicz? Původně se jmenovali johanité. Vznikli počátkem 11. století v Jeruzalémě jako špitálský řád, který zároveň měl chránit Kristův hrob. Jak tlačili Turci, dostali johanité k užívání Kypr, pak Rhodos, aby nakonec obdrželi Maltu v léno. Proto název maltézští. Když pak byl zničen bohatý templářský řád, převzali jeho zbylý majetek. Po míru vestfálském se uchytili i ve středu Evropy a z Rakouska se rozšířili i k nám. Maltu za několik století jim přebrali Britové, a tedy i výnosy. To jistě uvnitř řádu, který mimochodem už staletí byl rytířský, a jeho součástí byla ozbrojená složka, vyvolalo rozčilení. Proto se více soustředili na rakouské soustátí, které bylo daleko vstřícnější než Angličané. Teprve v roce 1938 se česká část řádu od své rakouské části oddělila a mohla mít i vlastního převora. V roce 2013 se kancléřem, jenž vlastně přebral velkopřevorské funkce, stal Johannes z Lobkowicz. Omlouvám se mu, že slova »Jeho Jasnost« mně nějak nejdou z úst.

»Maltézáci« také patří mezi ty církevní řády, které v tzv. restitucích mají dostat nemálo majetku. Jejich komendy, místní centra, bychom nalezli nejen v Praze a Strakonicích, ale i v Kadani, Manětíně, Mladé Boleslavi, Světlé, Horažďovicích, Brně, Kroměříži, Opavě ad. A představte si, že nyní někdo – tedy komunisté, sociální demokraté a hnutí ANO si dovolují sáhnout na to, co se má vrátit, »protože to bylo ukradeno«. To muselo česko-amerického občana Johannese von Lobkowicz nesmírně rozčílit. Proto se rozhodl, že někoho profackuje. Jen úplně zapomněl, že většina národa není daru, který církve dostaly, nakloněna. Bude to mít nelehké, protože na všechny se jeho facky nedostanou a navíc – myslím si, že »Jeho Jasnost« zapomněla, že už dávno nejsme jeho nevolníky.

Otakar ZMÍTKO