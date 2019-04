FOTO - internet

Ukrajinu povede mladík Zelenskyj

V nedělních ukrajinských prezidentských volbách drtivě zvítězil politický nováček, stand up komik a herec Volodymyr Zelenskyj (41). Vyplývá to ze sečtení 99 % hlasovacích lístků. Jeho soupeř, dosavadní proamerický a na neonacisty napojený pravicový prezident Petro Porošenko, porážku uznal.

Zelenskyj, rodák z města Kryvyj Rih, získal ve 2. kole hlasování nejméně 73,2 % hlasů, zatímco jeho protikandidát jen 24,4 %.

»Výrazný volební úspěch Zelenského je především důsledkem toho, že ukrajinští voliči hlasovali proti Petru Porošenkovi, který do druhého kola prezidentských voleb postoupil s pomocí rozsáhlých manipulací s pravidly voleb,« uvedl předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Stalo se tak přesně to, na co jsme mimo jiné upozorňovali v souvislosti s nedávnou návštěvou ministra zahraničí, Petříčka na Ukrajině, totiž, že politika současné vlády Ukrajiny je nejenže nemorální, ale i v příkrém rozporu s přáním a očekáváním občanů Ukrajiny a česká diplomacie by jí neměla podporovat,« dodal Filip.

Po úspěšném televizním komediálním seriálu Sluha národa, v němž si Zelenskyj zahrál ukrajinského prezidenta, si tentokrát tuto úlohu vyzkouší naostro, komentovala vítězství favorita ukrajinská média. Zelenskyj volby vyhrál bez jakýchkoli politických zkušeností, voličům v kampani spíš jen obecně sliboval boj s korupcí, udržení vazeb se Západem a ukončení války na východě země formou akčního plánu, který hodlá v nejbližší době představit. Ale právě tohle vše zabralo nejvíc!

Porošenko již po zveřejnění odhadovaných výsledků v neděli večer uznal svou porážku. Prohlásil ale, že navzdory neúspěchu z politiky neodejde. Stejně jako bronzová expremiérka Tymošenková si chce spravit chuť v podzimních parlamentních volbách.

Zelenskyj svým stoupencům po skončení voleb vzkázal, že jeho vítězství zemi sjednotí. »Sjednotili jsme naši zemi, naše životy, náš národ, to je to hlavní, co jsme dokázali,« uvedl ve videoklipu na sociální síti Telegram. Voličům slíbil, že jejich důvěru nezklame. »Děkuji Ukrajincům, kteří mě podpořili, i těm, kdo hlasovali jinak. Slibuji, že nikoho z vás nezradím,« řekl.

Gratulace

Zelenskému k vítězství gratulovala řada evropských lídrů a také například kontroverzní americký prezident Donald Trump. Prezident Francie Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelová nebo šéfové institucí EU slíbili, že budou Zelenského podporovat v demokratických reformách či ve snaze ukončit konflikt na východě Ukrajiny. Pozitivně se vyjádřil i ruský premiér Dmitrij Medveděv, který vyjádřil naději na zlepšení spolupráce mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle mluvčího Kremlu je ale zatím předčasné hovořit o spolupráci. Dmitrij Peskov také podle ruského listu Vedomosti řekl, že legitimita voleb na Ukrajině byla zpochybněna vzhledem k tomu, že tři miliony občanů Ukrajiny žijící v Rusku nemohly volit. Moskva ale podle něj respektuje volbu ukrajinského lidu, tím spíš, že je tak zřejmá.

Medveděv na Facebooku napsal, že si nedělá iluze ohledně vlády budoucího prezidenta. »Nemám žádné pochybnosti: co se týče Ruska, bude se nová hlava státu (na Ukrajině) držet své rétoriky z volební kampaně. Bude opakovat své ideologické vzorce zaměřené na různé sociální skupiny,« citovala ze vzkazu ruského premiéra agentura TASS. »Zároveň ale stále existují šance na zlepšení spolupráce s naší zemí,« napsal také premiér s tím, že nová vláda by měla »pochopit hlubokou hodnotu vztahů« Ruska a Ukrajiny.

Zelenskému podle ČTK poblahopřál i prezident sousedního Běloruska Alexandr Lukašenko, obsahově kontroverzní formu gratulace přes Twitter vyjádřil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ukrajina podle něj učinila velký pokrok v modernizaci země a přiblížila se Evropě, má však před sebou ještě hodně práce. Petříček věří, že nový prezident nepoleví v (údajném) dosavadním Porošenkově reformním úsilí.

Porošenko se snažil ve volební kampani vykreslit případné vítězství Zelenského jako »experiment«, v němž bude Ukrajina podřízená Rusku, jehož prezident Vladimir Putin údajně sní o slabém prezidentovi-nováčkovi.

Ohlas experta

A co na nedělní výsledky říká expert Haló novin na Ukrajinu Roman Blaško? »Oba kandidáti byli jen americkými figurkami na šachovnici Ukrajiny. Jen Petro Porošenko je zkušenějším symbolem neschopnosti. Z války si udělal byznys, odmítá, sabotuje Minské dohody, které sám podepsal, utlačuje ukrajinské občany ruské národnosti, vládne neonacistickými praktikami. Vše v zájmu Západu a ne Ukrajiny. Nově zvolený prezident Volodymyr Zelenskyj je komik, který je zase figurkou toho nejkrutějšího oligarchy na Ukrajině, Ihora Kolomojského. Ten má s Porošenkem nejen osobní spor a velmi touží vládnout Ukrajině. Což se mu teď splnilo. Ale pozor! Také je to zakladatel vražedných privátních vojenských praporů, jako jsou Pravý sektor, Tornádo a další… Nového prezidenta čeká teď mnoho práce. Například zrušit tzv. antiteroristickou operaci (ATO) a ukončit občanskou válku, odstřihnout oligarchy od politiky, nastartovat ekonomiku, zamezit migraci Ukrajinců, uvolnit zmražená konta velkému množství ruských firem, napravit křivdy pravoslavné církve (vypálené kostely, zabavený majetek), vyšetřit všechny zločiny proti lidskosti a vyporoučet západ, (hlavně Američany) ze země! A toho se od něj asi těžko můžeme dočkat. Ubohá Ukrajino,« uzavírá Blaško, zároveň kandidát do Evropského parlamentu na kandidátce KSČM – Česká levice společně!

