Na Srí Lance po atentátech výjimečný stav

Na Srí Lance začal platit výjimečný stav, který po nedělních krvavých atentátech na kostely a pětihvězdičkové hotely rozšíří pravomoci policie a armády. Útoky si vyžádaly zhruba 290 mrtvých a kolem 500 zraněných.

Podle vyšetřovatelů celkem osm útoků spáchalo sedm sebevražedných atentátníků, úřady zkoumají jejich možné napojení na cizince. Srílanská vláda uvedla, že naopak mezi oběťmi je určitě minimálně 39 cizinců, podle dosavadních informací mezi nimi není žádný Čech, uvedlo české ministerstvo zahraničí.

Policie a armáda budou moci díky výjimečnému stavu zatýkat a vyslýchat podezřelé a nečekat na soudní povolení.

V hlavním městě Kolombu, kde se odehrálo v neděli šest útoků, panovalo včera napětí. Policisté našli na autobusové stanici 87 rozbušek a u kostela svatého Antonína, který byl v neděli jedním ze zasažených míst, bylo zaparkované auto s dalšími výbušninami. Při snaze je zneškodnit explodovaly, což vyvolalo další paniku. Exploze ale tentokrát nikoho nezabila. U mezinárodního letiště policisté v noci na včerejšek zneškodnili podomácku vyrobenou výbušninu. Od 20:00 do 04:00 místního času (16:30 až 00:30 SELČ) na dnešek měl v Kolombu platit zákaz vycházení.

K atentátům, označovaným za nejhorší teroristický útok v dějinách Srí Lanky, se zatím nikdo nepřihlásil. Úřady ale obviňují místní islamistickou skupinu identifikovanou jako národní Tauhíd džamáate, označovanou zkratkou NTJ. Tato skupina podle agentur zatím nemá na kontě žádný velký teroristický útok. Jak uvádí server BBC, na ostrově působí skupina podobného jména, která má před svým názvem přídomek nikoliv národní, ale srílanská. Není jasné, zda jde o jednu a tutéž organizaci. Právě této srílanské skupině se přisuzují loňské útoky, při nichž byly poškozeny buddhistické sochy.

Vládní mluvčí řekl, že bezpečnostní složky o hrozbě útoků věděly s předstihem, ale nezabránily jim. Premiér Ranil Vikremasinghe prý o hrozbě nebyl informován. Bezpečnostní záležitosti spadají do agendy prezidenta Maithripaly Siriseny. Personální šéf jeho úřadu řekl, že začátkem dubna se sice objevilo varování, ale pouze o jednom či dvou útocích. Nikdo prý nepředpokládal útok takových rozměrů.

Vládní mluvčí řekl, že všichni sebevražední atentátníci byli občané Srí Lanky. Agentura Reuters informovala, že také už 24 zatčených jsou místní lidé. Reuters ale citoval odborníky na mezinárodní terorismus, podle nichž je s ohledem na rozsah a přípravu útoků pravděpodobné, že se na nich podílely teroristické skupiny typu al-Kajdá nebo Islámský stát (IS).

Nedělní útoky na Srí Lance včera podle ČTK znovu odsoudil papež František. Označil je za teroristický a nelidský čin, který nelze ospravedlnit.

Spojené státy a Británie aktualizovaly doporučení pro cesty svých občanů na Srí Lanku. Podle amerického ministerstva zahraničí je pravděpodobné, že teroristické skupiny plánují další útoky. »Mohou zaútočit bez varování,« uvádí americké ministerstvo zahraničí. Podle něj jsou v ohrožení turistické lokality, dopravní uzly, nákupní střediska, hotely, modlitebny, letiště a další veřejné prostory.

Reakce

Útoky pochopitelně ostře odsoudili všichni známí i neznámí domácí i zahraniční představitelé. Také zástupci, poslanci či kandidáti KSČM v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu: »Smutek a slzy zachvátily celý svět. Útok na Srí Lance vzal život víc jak 200 lidem. Teroristický čin spáchaný ve svátky velikonoční je třeba odsoudit. Vyslovuji všem pozůstalým hlubokou soustrast,« zdůraznil 1. místopředseda PS PČR a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Europoslanec a kandidát do EP na kandidátce KSČM - Česká levice společně! Jaromír Kohlíček pak dodal: »Podle všeho s koncem IS část jeho bojovníků, původem ze Srí Lanky, má snahu vrátit se na ostrov… Je mi upřímně líto zničených životů, které padly za oběť velké teroristické akci v předvečer významného křesťanského svátku - Velikonoc. Mrtví ani zranění jistě nic špatného neprovedli. Ať už šlo o věřící v kostele nebo o klienty hotelů, jejich smrt či zranění vyvolává hluboký soucit světové veřejnosti.«

(rom)