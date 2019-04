Za 10 let může začít zánik civilizace

Už za deset let se mohou v životním prostředí spustit nenapravitelné řetězové reakce, které povedou k zániku naší civilizace. Je proto nutné okamžitě jednat a chovat se, jako by nám hořel dům.

V projevu k europoslancům z výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) to před týdnem řekla šestnáctiletá švédská studentka Greta Thunbergová, jejíž školní stávky za důslednější ekologickou politiku v posledních měsících přerostly v celosvětové hnutí. Do Štrasburku Thunbergová přijela vlakem.

»Chci, abyste panikařili, jako kdyby vám hořel dům. Řekla jsem to už dřív a lidé se mi snažili vysvětlit, proč je to špatný nápad. Mnoho politiků mi řeklo, že panika nevede k ničemu dobrému,« prohlásila v úvodu projevu Thunbergová. Chovat se, jako kdyby se rozpadal náš vlastní dům, je podle ní způsob, kterým je nutné přistupovat ke změně klimatu.

Při současném přístupu k planetě podle vědců lidstvo už v roce 2030 spustí nenapravitelnou řetězovou reakci, která povede k zániku civilizace. Stav, z kterého nebude návratu, může začít dříve, ale i později. Bez dramatických změn v chování lidstva ale podle propočtů nastane, doplnila. Je totiž potřeba enormní snížení emisí oxidu uhličitého, a to i za pomoci technologických vymožeností, které zatím neexistují, uvedla.

»Ocitáme se uprostřed šestého hromadného vymírání, každý den vymře 200 druhů,« řekla školačka, z jejíhož hlasu bylo patrné, že potlačuje slzy. »Lídři se musejí začít podle toho chovat, protože teď se tak nechovají,« řekla. Poznamenala přitom, že kdyby tomu tak bylo, neuspořádali by »tři mimořádné summity kvůli brexitu a žádný kvůli klimatu a životnímu prostředí«. Také by nepolemizovali o tom, že přestanou do 15 let spalovat uhlí.

»Kdyby začaly zdi vašeho domu padat, dali byste své rozpory stranou a začali byste spolupracovat. Čím větší je vaše uhelná stopa, tím větší je vaše morální povinnost,« řekla Thunbergová.

Školačka v závěru projevu řekla, že často od politiků slýchá, že nemohou zavést žádná drastická opatření, protože by to bylo nepopulární mezi voliči. To je podle ní pravda, selhání však vidí v neinformovanosti voličů o reálnosti hrozby. Jde přitom o vědecká fakta, která by se měla stát středobodem politiky, a to i před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu (EP), doplnila.

»Můžete mě ignorovat, jsem přeci jen šestnáctiletá školačka. Nemůžete ale ignorovat vědce a miliony stávkujících školáků,« uzavřela Thunbergová, jejíž projev si vysloužil hlasité ovace ve stoje. Mladou aktivistku o den později přijal papež František.

Ironií zůstává, že ovace jí uspořádali právě politici, kteří jsou tak »opatrní« v přijímání ekologických opatření a ohánějí se přitom »náladou voličů«. Je snadné před volbami tleskat mladé aktivistce, zvlášť když se nálady mladých voličů mění. Za záchranu přírody demonstrovali v minulém týdnu mladí Britové a nedali se odradit ani zatčením několika stovek z nich. Otázka zní, co bude po volbách.

(čtk, pe)