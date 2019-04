Velká fluktuace se týká každé desáté firmy

Každá desátá firma v ČR se potýká s nezvykle vysokou fluktuací. Pro více než tři čtvrtiny z nich to však podle jejich vyjádření není velký problém. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila ČSOB pro ČTK mezi 400 malými a středními podniky a živnostníky.

Sedmina z dotázaných podnikatelů jsou samostatní živnostníci, nemají žádné zaměstnance, tudíž fluktuaci také řešit nemusí. Více než 60 procent podnikatelů v průzkumu uvedlo, že loni evidovali fluktuaci menší než pět procent. Pětina firem se potýkala s fluktuací nad pět procent, naopak u každé desáté se fluktuace vyšplhala nad 16 procent.

»Vzhledem k tomu, že tu máme systém kapitalistického hospodaření a podnikání, to není velký problém. Ale já vidím fluktuaci také v tom, že dochází k poměrně akutním změnám navyšování ve státním sektoru v oblasti financí, nebo tam, kde jsou větší firmy, protože je nedostatek pracovníků. A samozřejmě pracovníci, kteří pracují u podnikatelů, třeba i menších, a zdá se jim, že jsou méně ohodnoceni, hledají výhodnější zaměstnání, což jim umožňuje stav, kdy je nedostatek pracovníků, zejména kvalifikovaných,« reagoval na průzkum stínový ministr průmyslu KSČM Pavel Hojda. Poznamenal, že v pohraničí, kde žije, fluktuace představuje ještě jeden problém. Minimální mzda v Německu roste, a je daleko vyšší než průměrná mzda v ČR. Pak spousta kvalifikovaných pracovníků jezdí pracovat do Německa dělat nekvalifikovanou práci, za niž jsou však ohodnoceni mnohem lépe, než za kvalifikovanou práci v ČR.

Podporovat jen vzdělané, a kdo bude vozit zboží?

Hojda hraje fotbal v obci kousek od Chebu, téměř na hranicích, prakticky tři čtvrtiny hráčů týmu do 45 let pracují v SRN. Přestože jsou to většinou vyučení řemeslníci, v ČR berou hrubou mzdu kolem 15-18 tisíc bez přesčasů, v Německu mají trojnásobek za nekvalifikovanou práci. »Teď si podnikatelé stěžují na nedostatek zejména kvalifikovaných pracovníků, ale to se týká nejen řemeslníků, ale třeba i sestřiček nebo lékařů,« řekl.

V uplynulém půlroce změnilo podle průzkumu agentury Randstad zaměstnání přes 20 % Čechů. To je nejvíce od roku 2010, od kdy společnost v ČR dělá svůj průzkum na toto téma. Nejčastěji měnili zaměstnání lidé pracující v chemickém průmyslu, v telekomunikačních a poštovních službách a tradičně v hotelnictví a stravování. Další pětina lidí si novou práci aktivně hledá nebo se po zajímavých pracovních příležitostech poohlíží. Se svým zaměstnavatelem je spokojeno 70 procent českých zaměstnanců.

»Vzhledem k tomu, že se tu rušila spousta prosperujících podniků po roce 1990, se sem nastěhovaly zejména firmy, že je tu levná pracovní síla, a firmy, které nepotřebovaly příliš kvalifikovanou pracovní sílu. To je také problém, proč v příhraničí jsou tak nízké mzdy,« konstatoval Hojda.

»Dát lidem smysluplnou práci a dobré pracovní podmínky,« vidí jako řešení problematiky ředitel firmy Medesa Otakar Klepárník. »Platit dobré peníze zaměstnancům. Jakmile budeme podporovat jen vzdělané lidi, tak za dva roky nebude mít kdo vozit do obchodů zboží a lidem nebude mít kdo opravit barák,« doplnil jednatel společnosti Obaly Vysočina Jiří Ťupa.

Cesta benefitů má krátkou životnost

Lidská spokojenost, zejména v pracovním procesu, je velice vrtkavá, míní majitel firmy Prikner - tepelné zpracování kovů Otakar Prikner. Cesta benefitů či pobídek má podle něj krátkou životnost. »Za dva měsíce, za půl roku si každý na tyto výhody zvykne. Po 30 letech podnikání jsem došel k závěru, že největší váhu má férové jednání a vyžadování pořádku. Co dělá v tomto procesu naopak zlo, jsou legislativní zásahy a podmazávání myšlení lidí o tom, že jim budou létat pečení holubi sami na stůl. Tahle slovní masáž naopak posiluje naprosto neodůvodněnou fluktuaci,« podotkl Prikner.

(ku)