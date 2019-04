Ilustrační FOTO - Haló noviny

Energetickou soběstačnost zajistí jen jádro

Nové jaderné bloky v České republice musí především nahradit pomalu dosluhující uhelné zdroje a pokrýt rostoucí spotřebu elektrické energie. Na plzeňské konferenci Jaderné dny to řekl bývalý ministr průmyslu Miroslav Grégr. Do budoucna bude podle něj elektřiny nedostatek kvůli politice Německa, která zavírá jaderné elektrárny a přiklání se k jiným zdrojům. Spotřeba elektřiny bude prudce stoupat i kvůli boomu elektromobility, míní někdejší ministr.

»České podniky umí vyrábět zařízení pro jaderné elektrárny,« uvedl Grégr. Podle něj musí země dál rozvíjet jadernou energetiku jako vysoce sofistikovaný obor. »Suverénní je ten stát, který si může v maximální možné míře zajistit energetickou soběstačnost,« uvedl. ČR dochází uhlí, nemá vlastní zdroje plynu ani ropy. Přední místo ve výrobě elektřiny tak bude i do budoucna podle Grégra zastávat jaderná energetika.

Obavy z poklesu cen elektřiny, které vyvstaly v souvislosti s připravovanou stavbou nového jaderného zdroje, jsou podle něj liché. Už dnes její cena stoupá a stoupat bude, i v souvislosti s politikou Německa, soudí Grégr.

Jaderné strojírenství vidí jako cestu pro český průmysl a pro budoucí české techniky. »A jako jedinou prosazuji cestu českou, tedy koupit projekt jaderného ostrova, který nám bude nejlépe vyhovovat, a vytvořit český projekt konvenční části jaderné elektrárny,« uvedl. Takzvaný jaderný ostrov obsahuje například reaktor a další zařízení, která jsou pro stavbu jaderné elektrárny specifická.

Stejně se podle Grégra stavěly všechny jaderné zdroje v někdejším Československu. Na stavbě Temelína se včetně výrobců podílelo asi 60 000 vysoce kvalifikovaných lidí. Grégr se neobává nedostatku pracovníků, pomoci by měla nastupující robotizace.

»Velice sofistikované obory jaderné energetiky a strojírenství musí být povýšeny a podporovány,« uvedl. Vytěsňování českého průmyslu z české energetiky nazval zvěrstvem. »S velkou nadsázkou bych to přirovnal téměř k vlastizradě. Ale to snad nikdo nebude chtít a doufám, že rozhodnutí, jak postupovat dál, přijde velmi rychle. Doufám, že se najde někdo potentní, kdo se postaví do čela tohoto dění, protože čas běží,« řekl Grégr. Podle něj se ČR nestává montovnou, ale skladištěm Evropy.

(ici)