Ilustrační FOTO - Haló noviny

Tří klíčové úkoly na české železnici

Českou železnici čekají v následujícím desetiletí tři klíčové úkoly. Jde o přípravu a zahájení stavby vysokorychlostních tratí, zahájení přeměny stejnosměrné proudové soustavy na střídavou, a tedy sjednocení napájecích soustav, a také zavádění zabezpečovacího zařízení ETCS.

Uvedl to ředitel odboru strategie Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radek Čech. »Zrychlený postup přípravy stavby předpokládá, že už po roce 2025 bychom měli stavět pilotní úseky,« řekl Čech. Jde o úsek z Prahy do Lovosic a z Ústí nad Labem do Německa, dále o úseky Brno - Vranovice a Přerov - Ostrava. Před několika dny SŽDC uvedla, že bude na stanovení standardů spolupracovat s francouzskými státními drahami, maximální rychlost bude 320 kilometrů za hodinu.

Vysokorychlostní tratě budou napájené střídavou proudovou soustavou, což souvisí právě s konverzí stejnosměrné proudové soustavy, která přinese další pozitivní efekty pro provoz vlaků.

Převod napájecí soustavy má začít již v roce 2020 v úseku Nedakonice - Říkovice, aby bylo možné elektrizovat trať Vizovice - Otrokovice rovnou střídavou soustavou. Dále se chystá přepnutí soustavy od státní hranice do Vsetína. »Zvažuje se také přepnutí na trati z Velkého Oseku do Chocně, kde se bude stavět druhá kolej,« uvedl Čech.

Správa železnic také postupně připravuje elektrizaci dalších tratí.

(ici)