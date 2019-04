Ilustrační FOTO - Haló noviny

Libyjský gambit – síly protivníků vyrovnány

Nedávná eskalace bojů v Libyi mezi stoupenci vlády v Tripolisu uznávané OSN a vojskem maršála Chalífy Haftara, který před necelými dvěma týdny zahájil tažení na hlavní město, hrozí přerůst v plnohodnotnou občanskou válku.

Podle agentury AP v ní budou hrát prim desítky ozbrojených milic, které často nepředstavují nic jiného než zločinecké gangy.

Postup Haftarových jednotek sjednotil různorodé skupiny, které spolu v minulosti vedly vzájemné boje, aby podpořily vládu Fáize Sarrádže uznávanou OSN, a zabránily tak návratu vlády jednoho muže. Podle nevládní organizace Mezinárodní krizová skupina (ICG) jsou síly mezi vojenskými koalicemi tripolské vlády a maršála Haftara vyrovnané.

Haftarova Libyjská národní armáda (LNA) je složena ze zbytků armády svrženého diktátora Muammara Kaddáfího a klanových milicí. Z vnějšku spíše než její protivníci připomíná pravidelnou armádu s jasným velením. Jejím spojencem jsou skupiny ze západolibyjského města Zintán, které byly vytlačeny z Tripolisu v roce 2014. Na mezinárodním poli ji podporují Spojené arabské emiráty, Egypt, Rusko a Francie.

LNA disponuje stíhačkami MiG, které získala ze sousedního Egypta, dále také drony, vrtulníky či obrněnými vozidly. Těžká technika ji dává převahu v otevřeném prostoru, v minulosti se však ukázalo, že má potíže ve vedení boje ve městech. Příkladem může být její dřívější váznoucí ofenziva proti džihádistům ve druhém největším libyjském městě Benghází.

Za Sarrádžem zločinci

Předseda libyjské vlády Sarrádž je podle AP technokrat, jenž nemá žádné vojenské zkušenosti. Musí proto spoléhat na ochranu mocných milicí, které slíbily zahnat blížící se Haftarova vojska. Podle bezpečnostního experta Wolframa Lachera se tyto organizace infiltrovaly do institucí tripolské vlády, z nichž čerpají zdroje pro své fungování a chovají se jako typické zločinecké organizace.

Patří mezi ně i salafisté, přívrženci radikálního výkladu islámu. Jedna islamistická milice například ovládá jediné fungující tripolské letiště, druhá zase námořní základnu, kde sídlí Sarrádžova vláda. Velitel milice s názvem Tripolské revoluční brigády, která udržuje kontrolu nad většinou jižní části libyjské metropole, si v roce 2016 pod pohrůžkou vynutil u centrální banky půjčku 20 milionu dolarů (453 milionů korun).

Ke spojenectví s ústřední vládou se přihlásily i vlivné milice z Misuráty a Zavíji, měst, která při povstání proti Kaddáfímu v roce 2011 zažila jedny z nejprudších bojů. Dobře vyzbrojení misurátští bojovníci se v roce 2016 podíleli na tažení proti jednotkám Islámského státu ve městě Syrta. Vlivná ozbrojená skupina ze Zavíji byla ta, která zajala 100 Haftarových bojovníků den po zahájení jeho ofenzivy na Tripolis. Zdroje čerpá mimo jiné z pašování migrantů do Evropy.

Na stranu Sarrádže se přiklonila i volná aliance milicí nazvaná Libyjský úsvit, která má vazby na Muslimské bratrstvo a podle všeho ji podporuje Turecko a Katar. V minulosti měla s centrální vládou četné spory, prozatím se ale zapojila do její obrany před Haftarem.

Haftar tvrdí, že bojuje proti teroristům. Dá se to odvodit už z výše popsaného, na světlo však vyšla i další fakta. Sarrádž na radu USA protežuje islamisty. Několik z nich už navrhl do vlády, jeho parlament je však neschválil. Proto zvolil jinou cestu, mezi vládními poradci, kteří nejsou schvalováni parlamentem, figuruje několik islamistů, vévodí jim Abdel Hakim Belhadž. V minulosti prohlásil Libyi za první »islámský stát« v Africe, když se mu nepodařilo stát islamizovat, odešel do Sýrie, kde bojoval v řadách Islámského státu. Ze Sýrie včas unikl, teď se maskuje jako obchodník v Tripolisu a snaží se z pozice poradce získat kontrolu nad státem. Na tuto osobu Haftar zvláště upozorňuje jako na nebezpečí pro Libyi i mezinárodní společenství.

Haftar si při svých zkušenostech jistě je vědom, že proti němu vystupují silné gangy, ať už zločinecké či islamistické, ovšem na svém prohlášení, že bude porážet a odzbrojovat nelegitimní skupiny, trvá.

(čtk, pe)