Ilustrační FOTO - Pixabay

O financování nového bloku stále nejasno

Termín dohody o financování možného nového jaderného bloku v ČR se stále posouvá především kvůli složitosti problému. Na rozlučkové tiskové konferenci to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO).

Končící ministryně připustila, že některé termíny uvedla v minulosti »pod tlakem něco říci«. Že se věci pohnou kupředu, přesto stále věří. Za klíčové rozhodnutí označila krok, kdy se letos změnil statut vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Jeho předsedou se místo ministryně stal premiér Andrej Babiš (ANO). »Od té chvíle jsem přesvědčena, že tomu můžeme dát jasný směr,« uvedla Nováková. Ministryně na konci loňského srpna hovořila o tom, že o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku by mělo být rozhodnuto do konce roku 2018. V lednu letošního roku uvedla, že jasno by mohlo být do dubna.

Nový vládní zmocněnec Jaroslav Míl v polovině března uvedl, že stát letos uzavře kvůli plánované stavbě bloku dvě smlouvy s ČEZ. První - rámcová - by podle něj mohla být připravena k podpisu v létě, druhá - řešící první etapu přípravy stavby bloku včetně tendru - pak do konce roku. »Nevím, do jaké míry si vládní zmocněnec uvědomuje, že třeba musí být vysoutěžená podle zákona o veřejných zakázkách firma, která bude dělat právní pomoc pro stát,« zpochybnila uvedené termíny včera Nováková.

Výběrové řízení na dodavatele by podle dřívějšího vyjádření Míla mohlo být zahájeno koncem roku 2020, případně v roce 2021, a mělo by trvat nejdéle tři roky. Kritériem výběru zcela jistě nebude pouze cena, uvedl. Zmocněnec předpokládá, že první etapa přípravy projektu vyvrcholí v roce 2024, kdy vláda dostane výsledky tendru, projekt bude mít povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k umístění jaderného zařízení a platné územní rozhodnutí.

Nováková včera též uvedla, že sloučení vládní agentury na podporu exportu CzechTrade a agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest je de facto dokončeno. Chybí podle ní formální krok, a tím je spojení obou agentur. To by se mnělo stát po jejich přestěhování, což se podle ministryně plánuje do konce pololetí letošního roku. Úspory zatím činí 70 milionů korun, uvedla.

Až se agentury přestěhují do jednoho objektu ve Štěpánské ulici v Praze, měly by mít podle Novákové i jedno řízení. Některé zahraniční kanceláře CzechTrade ale podle ministryně nikdy spojeny nebudou. Do sloučení by měla být nově zahrnuta i agentura CzechTourism, uvedl nedávno budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

(ste)