Chce Okamura privatizovat Českou poštu?

Při projednávání druhého čtení zákona o poštovních službách vystoupil místopředseda Sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura s tvrdou kritikou České pošty a jejích služeb. To vše zarámováno do debaty o možnosti vlády dát poště to, na co by měla mít dle regulátora ČTÚ nárok a co jí minulá vláda upřela. V jeho argumentech zazněla až zarážející souhra s kritikou pošty ze strany konkurence, která v roce 2015 dostala dárek v hodnotě více než miliardy korun ročně. O to více nyní křičí, že je proti navyšování prostředků České poště.

Česká pošta, s. p., realizuje na území České republiky pro nás všechny i základní (univerzální) služby, které jsou velmi ztrátové. Jsou však nutné a nikdo jiný neměl o jejich provozování zájem. Tato ztráta z veřejné služby měla být hrazena z kompenzačního fondu, do kterého měli soukromníci, kteří také poskytují poštovní služby, odvádět část svého zisku. Tento však nikdy nezačal fungovat i díky tomu, že jeho princip napadla Evropská komise. Od roku 2015 vláda systém změnila s tím, že pošta bude danou částku dostávat ze státního rozpočtu. Evropská komise schválila úhradu nákladů za roky 2015 až 2017, která dohromady představuje 1,8 miliardy korun - tyto peníze už pošta dostala.

Stále ale zůstává neproplacena kompenzace za roky 2013 a 2014. Skutečná výše nákladů vzniklých na straně České pošty za toto období přesáhla 1,4 miliardy Kč, ale má být proplacena pouze do výše 800 milionů Kč. Pošta měla podle návrhu loni dostat 200 milionů korun, letos 300 milionů Kč. Kvůli zpoždění se schvalováním by podle hospodářského výboru měla celou půlmiliardovou sumu dostat letos. Zbylých 300 milionů má stát podle předlohy vyplatit poště v příštím roce.

Státní podnik Česká pošta, která zaměstnává více než 30 000 zaměstnanců, je po skupině Agrofert druhou největší českou firmou podle počtu zaměstnanců. Nekompenzace nákladů ve výši přesahující 600 milionů Kč, ohrožuje její finanční stabilitu. Jedná se o tak vysokou částku, že může její hospodaření skončit ztrátou a ohrozit její existenci. Nelze odpovídajícím způsobem odměňovat zaměstnance, proto hrozí jejich ztráta a je znemožněno provádět nutné investice do udržování, modernizace a rozvoje poštovní sítě a obnova nutné infrastruktury. Proto by měl stát, dle mého návrhu, poště vyplatit celou navrhovanou částku letos a navíc doplatit zjištěné náklady ve výši zhruba 610,4 milionu korun, pokud s tím bude dodatečně souhlasit Evropská komise.

A z vystoupení pana Okamury zůstává pachuť toho, co jsme již v minulosti zažili. Tyto scénáře totiž končí privatizací. Vždyť přece stát neumí podnikat a jedině soukromý provozovatel je schopen zajistit pro občany vše. A tak se nabízí otázka, kdo stojí za panem Okamurou a jaké jsou představy SPD o osudu České pošty?

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)