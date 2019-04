Bezpečnost na silnicích

Nepřiměřená rychlost, nedání přednosti nebo alkohol za volantem a další příčiny dopravních nehod jsou většinou selháním lidského faktoru, ať již úmyslným nebo neúmyslným. Okolo 25 000 lidí ročně umírá při dopravních nehodách na území Evropské unie. Číslo je to dosti vysoké, a proto se rozhodla Evropská komise s takto vysokou úmrtností v dopravě bojovat. Od roku 2022 proto mají být všechna nová vozidla povinně vybavena bezpečnostními prvky, a to mimo jiné i zařízením sledujícím a popřípadě regulujícím rychlost daného vozidla v případě, kdy toto neučiní řidič sám. Většina navrhovaných bezpečnostních prvků je již v současné době výrobci poskytována, ale pouze jako příplatková výbava.

Každé zvyšování bezpečnosti je samozřejmě krokem kupředu, ale otázkou zůstává, jak toto nové nařízení zahýbe s cenou vozidel. S největší pravděpodobností dojde k navýšení ceny nových vozidel a tím pádem i k jejich znepřístupnění lidem, kteří si nové vozidlo nebudou moci z finančních důvodů pořídit. Tito lidé jezdí pro ně cenově dostupnějším starším vozidlem, které jim udělá stejnou službu jako vozidlo nové.

Jak tedy docílit toho, aby všichni lidé nakoupili nová vozidla, která budou splňovat náročné emisní normy a nově i požadované nároky na bezpečnost? Je jasné, že každý z řidičů by raději jezdil novým autem, které by bylo bezpečné a šetrné k životnímu prostředí, ale bude si ho moci pořídit? Dovolím si tvrdit, že v České republice na takto vybavené vozidlo obyčejný člověk s průměrným platem nedosáhne. Pokud by tedy došlo k dalšímu zpřísnění emisních norem, a tím pádem i k postupnému vyřazení starých vozidel z provozu, bylo by to pro většinu lidí dost velkou životní komplikací. Spoléhat se na to, že vozidlo samo zasáhne a zabrání tím vážené dopravní nehodě je silně utopistická myšlenka, což i nedávno dokázaly testy autonomních vozidel.

Pokud jde o zvýšení bezpečnosti na silnicích, je jedním z možných opatření i budoucí avizované zavádění alkoholtestrů pro řidiče, kteří porušili zákaz požívání alkoholických nápojů za volantem, popřípadě způsobili pod vlivem alkoholu dopravní nehodu a jejich následná kontrola příslušnými orgány.

Omezování výkonu vozidel by bylo efektivní tehdy, kdyby na začátku a konci každé obce, před nájezdem a na sjezdu z dálnice a v místě každého dopravního omezení, bylo umístěno zařízení na principu mýtné brány, které by komunikovalo s řídicí jednotkou vozidla a nepovolilo mu překročit předepsanou rychlost v daném úseku, ale to je ještě větší utopie, než vozidlo, které bude bezpečně jezdit samo a člověk se pouze poveze.

Pavla ŠLAHÚNKOVÁ, kandidátka do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)