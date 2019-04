Dítě jako rukojmí?

Představte si, že žijete dva roky s novým životním partnerem, jste zamilovaní a očekáváte spolu potomka. Jenže jakmile se dítě narodí, není biologických rodičů, které do rodného listu napíše matka, ale otcem se stává někdo pro dítě naprosto cizí. Bývalý manžel matky.

Připadá vám to divné? Taková je ale dnes realita. Na tento problém mě upozornila kamarádka, která, tak jako více mých známých, prochází rozvodem. Ona ale navíc řeší to, co jiné neřešily. Nové dítě s novým partnerem.

Zjistila totiž, že rozvod nebude jednoduchý a bude se táhnout měsíce, rok, dva. Jenže jí tikají biologické hodiny a ráda by stihla s novým partnerem mít ještě dítě. Ale platí, že pokud se ženě narodí dítě až do uplynutí 300 dnů od rozvodu manželství - tedy od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, je automaticky zapsán do rodného listu dítěte bývalý manžel matky. Úřady toto musejí dělat automaticky na základě zákona. A je tedy jedno, zda otcem dítěte je již někdo jiný, kdo se i aktivně k otcovství hlásí.

Navíc do doby narození dítěte zpochybnit otcovství v podstatě nejde, protože předmět otcovství ve skutečnosti ještě neexistuje, nemá rodný list, práva apod. Po porodu může otec popřít otcovství, což rodiče řeší dohodou s bývalým partnerem. Ale co když bývalý partner na žádnou dohodu nekývne, a bude chtít mít otcovská práva k dítěti, které není jeho? Dítě je tak skvělým nástrojem k vydírání u problémových rozvodů.

Biologický otec se může opřít o zákon a popřít otcovství sepsané matrikou, ale stejně o tom musí rozhodnout soud, a to na základě podaného návrhu otce. A to samozřejmě trvá. Soud si může vyžádat testy otcovství, ale s dnešní rychlostí úřadů může jít o dlouhé měsíce čekání a nejistoty. Měsíce, kdy, pokud na tom bude bývalý manžel trvat, bude muset matka předávat nové dítě například na víkendy svému bývalému společně se staršími dětmi…

Tento problém vznikl kvůli zákonu, který má ochránit muže a jeho práva ve srovnání s pochybením či lživým nařčením otcovství ze strany ženy. Jsou tak chráněni muži. Ale co ženy matky? A malé děti? Kde zákon bere jistotu, že bývalý (zhrzený) manžel, se kterým žena nechce být, je lepší otec než současný partner? Žijeme v době, kdy testy otcovství trvají technicky jen pár desítek minut. Při pochybách by se tak biologický otec dal určit ještě dříve, než matka s novorozencem opustí porodnici. Co myslíte – nebyl by to zajímavý návrh na novelu v mezích pokroku?

Helena KOČOVÁ