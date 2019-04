FOTO - Haló noviny/Martin KALOUS

Úspěch KSČM: zdanění církevních náhrad Sněmovna potvrdila

Církve mají od příštího roku platit daň z finančních náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v tzv. restitucích. Rozhodla o tom Sněmovna, když přehlasovala senátní veto předlohy poslanců KSČM. Část politiků už avizovala, že normu napadne u Ústavního soudu.

O zdanění náhrad, které dostávají církve od státu, poslanci diskutovali už dvakrát. K přehlasování senátního veta je potřeba nejméně 101 hlasů. Pro zdanění náhrad zvedlo ruku 114 ze 181 přítomných poslanců, proti jich bylo 57. Novelu podpořili zejména poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM a také nezařazení Marian Bojko a Ivana Nevludová. Senátoři označovali zdanění náhrad za protiústavní, část z nich a také někteří poslanci už avizovali, že pokud bude novela platit, napadnou ji u Ústavního soudu.

Přehlasování senátního veta potěšilo předsedu ÚV KSČM a místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. »Jsem rád, že se podařilo prosadit naši legislativní iniciativu,« řekl novinářům po hlasování. Připomněl, že proti církevním restitucím se vyjádřilo 80 % obyvatelstva. »V roce 2013 – i když to bylo politické téma ČSSD i KSČM – tehdejší vláda nebyla schopna realizovat takový krok. Proto jsme s ním přišli v tomto volebním období my. Jsme rádi, že naděje 80 % obyvatelstva se naplnila a že ÚS také tuto společenskou potřebu těchto občanů vyslyší,« uvedl.

»Jsem rád, že se podařilo potvrdit to, že Sněmovna je samostatné těleso, které si nenechá od nikoho foukat do polívky, jak se říká. Byť pod velkým tlakem se nenechá ovlivnit,« vyslovil pochvalu Sněmovně předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik.



Oprávněný nárok církví byl již zcela naplněn



Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají, argumentovali jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restituenty. Místopředseda klubu KSČM Leo Luzar poukázal na to, že zákon o tzv. církevních restitucích rozdělil společnost na zastánce a odpůrce a ani po sedmi letech se tento rozkol ve společnosti nedařilo urovnat. »Ten rozkol je neustále dokonce prohlubován,

paradoxně mnohdy ze strany vítězů tohoto zákona, kteří navyšují své nároky a snaží se majetek, který byl přiřknut církvím, rozšířit nad rámec toho, co bylo v roce 2012 určeno,« uvedl. Podle něj existuje společenská poptávka po tom, jak vyrovnat tuto historickou etapu se současností. Luzar připustil, že Ústavní soud může rozhodnout o protiústavnosti zdanění náhrad, je třeba mu ale dát schválením předlohy šanci, aby záležitost posoudil.

Církevní restituce kritizoval Jiří Mašek (ANO), podle něhož od počátku nešlo o standardní restituční proces. Restituce šly podle něj před únor 1948 i před prvorepublikovou pozemkovou reformu a také z toho důvody byly předražené o 54 miliard až 104 miliard korun. »Oprávněný nárok církví byl již zcela naplněn. Co bylo ukradeno, bylo vráceno. Nyní nic nebrání tomu, aby další platby církvím po roce 2020 byly standardně zdaněny. Každé další platby státu jsou již čistým příjmem církví. Takový příjem se v ČR daní a daňová povinnost by neměla minout ani církve,« prohlásil.



O retroaktivitu nejde



Odpůrci zdanění církevních náhrad novelu označovali za protiústavní. Jan Farský (STAN) prohlásil, že nejde o zdanění náhrad, ale o sankci. »Splátky dluhu se nedaní,« zdůraznil. Podle Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) se zdanění zneužívá k mocenským účelům. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil předlohu za novelu komunistické loupeže.

Stát by mohl podle KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí. Církve by musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. »Je to příjem státu jako jiný příjem z daní, preferoval

bych, aby část prostředků byla svěřena ministerstvu zemědělství a ministerstvu kultury, tyto dva rezorty byly nejvíce zatíženy povinnostmi

vyplývajícími ze zákona z roku 2012,« vysvětlil Filip. Dodal, že v daném případě nepůjde o pravou retroaktivitu, neboť půjde o náhrady, které ještě nebyly vyplaceny.

Restituční zákon schválený za vlády Petra Nečase (ODS) počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat i podle smluv, jak je uzavřely se státem, 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon ale také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030. Novela nyní zamíří k podpisu prezidentovi.

(jad, ku)