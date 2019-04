Hokejová »osmnáctka« na MS proti Švédům

Česká hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny A na mistrovství světa v Umee Kanadě 2:6 a skončila třetí. Ve čtvrtfinále čeká svěřence trenéra Aloise Hadamczika ve čtvrtek v Örnsköldsviku od 19:30 souboj se Švédskem, které skončilo díky vítězství nad Ruskem ve skupině B druhé.

Kanada bude hrát s Lotyšskem, další dvojice tvoří Spojené státy americké v repríze loňského finále s Finskem a Bělorusko s Ruskem.

Českému týmu, který po úvodní porážce se Běloruskem (3:4) slavil výhry proti Švýcarsku (8:2) i Finsku (4:2), skvěle vyšel proti Kanadě začátek a v čase 5:57 vedl 2:0. V páté minutě při Poulinově vyloučení přihrál Rutar za levý kruh Volrábovi, který přes stínícího Tomana překonal Maiera. Za 92 sekund proměnil přečíslení Barinka.

»Začali jsme velmi dobře, měli jsme velké šance a dali dva góly. Pak ale nevím, co se stalo, Kanaďané to úplně otočili. Českému hokeji obecně nevyhovuje tvrdá hra a oni si asi řekli, že to bude jejich plán. Začali nás dohrávat, sekat, hra byla taková kouskovaná a to jim podle mého vyhovovalo,« řekl útočník Marcel Barinka.

Ve 12. minutě snížil z úniku Newhook a po 108 sekundách druhé části po přihrávce Tomasina zpoza branky vyrovnal Holloway. V 36. minutě se trefil z levého kruhu z otočky Tomasino a stav otočil. Češi drželi naději až do 52. minuty, kdy v přesilové hře zvýšil Legace z levého kruhu na 4:2.

»Jak jsme vstoupili do zápasu a jak jsme odehráli první třetinu, z toho mám velmi dobré pocity. Dobře jsme hráli i ve druhé třetině, ale co nás zklamalo, to je disciplína, udělali jsme moc faulů. Hráče, kteří hrají oslabení, to pak stojí hodně sil,« uvedl trenér Hadamczik.

Kanaďané si ještě vylepšili skóre. Za 86 sekund se prosadil tečí Spenceovy střely Rees a za dalších 100 sekund zakončil rychlou kombinaci Krebs. "Závěr už se dohrával a dostali jsme další góly. Mužstvo ale ukázalo charakter, hrálo s tak silným soupeřem velmi dobře," dodal Hadamczik.

Skupina A (Umea):

Finsko - Švýcarsko 12:0 (4:0, 4:0, 4:0)

Branky: 28., 36. a 54. P. Puistola, 3. Intonen, 8. Simontaival, 10. A. Lundell, 20. Petman, 22. L. Aaltonen, 37. V. Miettinen, 41. Heinola, 50. Loponen, 59. J. Pärssinen.

Konečná tabulka:

1. Kanada 4 4 0 0 0 29:10 12 2. Bělorusko 4 2 0 1 1 13:22 7 3. Česko 4 2 0 0 2 17:14 6 4. Finsko 4 1 0 0 3 20:13 3 5. Švýcarsko 4 0 1 0 3 11:31 2

Skupina B (Örnsköldsvik):

USA - Lotyšsko 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Branky: 2. a 39. Beecher, 26. a 35. Caufield, 31. York, 46. Boldy, 56. Brink - 41. Skrastinš.

Rusko - Švédsko 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 24. Broberg, 34. Lawner, 54. Holmström.

Konečná tabulka:

1. USA 4 4 0 0 0 31:10 12 2. Švédsko 4 3 0 0 1 14:9 9 3. Rusko 4 2 0 0 2 14:13 6 4. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:17 3 5. Slovensko 4 0 0 0 4 9:25 0

Další program:

Čtvrtek 25. dubna:

11.30 o udržení - 1. zápas: Švýcarsko - Slovensko (Umea),

15.30 čtvrtfinále: Bělorusko - Rusko (Umea), čtvrtfinále: USA - Finsko (Örnsköldsvik),

19.30 čtvrtfinále: Kanada - Lotyšsko (Umea), čtvrtfinále: Švédsko - Česko (Örnsköldsvik).

Sobota 27. dubna:

15.30 semifinále (Örnsköldsvik),

19.30 semifinále (Örnsköldsvik), o udržení - 2. zápas: Slovensko - Švýcarsko (Umea).

Neděle 28. dubna:

15.30 o 3. místo (Örnsköldsvik), o udržení - případný 3. zápas: Švýcarsko - Slovensko (Umea),

19.30 finále (Örnsköldsvik).

(čtk)