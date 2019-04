Liberec srovnal finálovou sérii

Hokejisté Liberce vyhráli čtvrté finále play off extraligy v Třinci 2:1 v prodloužení a vyrovnali stav série na 2:2. Dramatické utkání rozhodl v 75. minutě obránce Tomáš Havlín. Hosté po nevydařeném pondělním utkání nastoupili v lehce pozměněné sestavě. Do obrany se vrátil Havlín, v útoku si své pozice vyměnili Filippi a Hudáček.

A zřejmě i díky tomu se jim v úvodu dařilo lépe než o 24 hodin dříve. Do první velké šance se ale dostal domácí Chmielewski, brankář Will jeho střelu vyrazil. Při Valského vyloučení libereckému gólmanovi pomohla tyč.

V 19. minutě se Liberci podařilo vstřelit gól, rozhodčí ale trefu Havlína neuznali a navíc vyloučili Valského, který projel před Hrubcem brankovištěm. Na konci první třetiny byl navíc vyloučen Vlach a domácí měli 42 sekund výhodu přesilové hry pět na tři. Gól ale nedali, Růžičkovu největší šanci zlikvidoval Will.

Ve 25. minutě se do slibné příležitosti dostal Lenc, Hrubce ale nepřekonal. Vzápětí fauloval Roth Birnera a hosté dostali výhodu trestného střílení. Ani Kvapil ale Hrubce neprostřelil. Bezgólový stav se změnil až v 37. minutě, kdy Lenc tělem tečoval Kvapilovu střelu a Severočeši se dostali do vedení.

Oceláři se poté celou třetí třetinu tlačili do útoku, měli převahu a nakonec se jim podařilo vyrovnat. V 58. minutě překvapil Willa Cienciala. V prodloužení oba celky promarnily přesilovku a hrdinou se nakonec stal Havlín, jenž v čase 74:09 prostřelil Hrubce.

Série hraná na čtyři vítězství bude pokračovat v pátek v Liberci.

Václav Varaďa (Třinec): »Bylo to vyrovnané, nic jsme si nedali zadarmo. My jsme sice šťastně vyrovnali, pak jsme si vytvořili velmi dobré příležitosti, ale inkasovali jsme v prodloužení. Pro nás nic nekončí. I zbývající zápasy očekávám v obdobném duchu.«

Filip Pešán (Liberec): »Další naprosto vyrovnaný zápas. Nedáme si kousek ledu, bojujeme o každý puk a buly, o každou střelu. Dnes jsme byli o tu jednu střelu šťastnější než soupeř. K neuznanému gólu se nechci moc vyjadřovat. Měl jsem šanci to vidět jen na našem videu, ale nejsem schopen říct, jestli to bylo správně, nebo nesprávně. V šatně jsme krotili emoce, protože jsme cítili trochu křivdu, ale to se v play off děje, a kdo takové věci zvládne, tak vyhrává série.«

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 58. Cienciala (Roth, Dravecký) - 37. Lenc (M. Kvapil, Redenbach), 75. Havlín (Birner). Rozhodčí: Pešina, Mrkva - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Svačina - Cienciala. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Liberec: Will - Hanousek, Šmíd, Stříteský, Derner, Havlín, Ševc, Doherty - Lenc, Filippi, Birner - Valský, L. Hudáček, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Augusta.

