Ilustrační FOTO - Pixabay

Podíl biopotravin v ČR je stále malý

Česká spotřeba biopotravin sice předloni vzrostla o 30,5 procenta a spotřebitelé si koupili zboží za 3,33 miliardy korun, její podíl na celkové spotřebě je ale stále velmi nízký. Nejvíce biopotravin čeští konzumenti nakupují v supermarketech a hypermarketech, kde za ně předloni utratili 1,4 mld. Kč.

Ministerstvo tyto údaje zjistilo z dotazníkového šetření mezi výrobci a distributory biopotravin.

Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin činil 1,17 %, průměrná roční spotřeba vzrostla na 314 Kč na obyvatele. »Vysoký meziroční nárůst byl zčásti způsoben zahrnutím většího počtu povinně registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství do šetření,« uvedl úřad. Spotřeba ale stále nedosahuje tří procent, kterých chtělo dosáhnout ministerstvo zemědělství již v roce 2016.

Nejvíce se prodávaly takzvané ostatní zpracované potraviny, kde skoro polovinu obratu tvoří hotové pokrmy včetně dětské výživy. Dále si pak Češi kupují bio ovoce a zeleninu, následuje mléko a mléčné výrobky.

Na konci předminulého roku byl v ČR zaregistrovaných 672 výrobců biopotravin se 731 výrobními provozovnami. Do zahraničí vyvezli čeští potravináři biopotraviny za zhruba 1,85 mld. Kč, většinou do zemí Evropské unie. Nejvíce biopotravin se vyváží do Německa.

(ici)