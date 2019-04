Trumpovi kandidáti do Fedu: jeden sexista a škrt, druhý despota a daňový podvodník

Herman Cain, kterého Donald Trump označil za svého možného kandidáta na členství ve vedení americké centrální banky, odstoupil. Americký prezident to oznámil v pondělí na svém twitterovém účtu. Nové problémy má podle CNN i Trumpův kandidát na druhé uprázdněné místo v sedmičlenné Radě guvernérů Fedu Stephen Moore. Prezidentova snaha obměnit řídící orgán centrální banky se tak komplikuje, píší světové agentury.

Herman Cain. FOTO - wikipedia commons

»Můj přítel Herman Cain, skutečně báječný muž, mne požádal, abych jej do křesla v Radě guvernérů Fedu nenominoval. Jeho přání budu respektovat,« napsal Trump. Záměr nominovat Caina ohlásil prezident minulý měsíc, ale zatím tak neučinil oficiálně. Cain dříve šéfoval řetězci pizzerií, sám kandidoval na prezidenta USA a nyní finančně podporuje Trumpovo znovuzvolení. Na webu Cain napsal, že požádal o stažení své kandidatury proto, že by to pro něj znamenalo »finanční ztrátu«. Musel by se totiž zbavit veškerých svých podnikatelských aktivit.

Cain v minulosti čelil obviněním ze sexuálního obtěžování. Proti jeho kandidatuře se kromě opozičních demokratů postavili v Senátu i čtyři republikánští senátoři, připomněla agentura AP.

Druhý Trumpem zvažovaný kandidát a konzervativní komentátor Moore podle pondělní zprávy CNN v minulosti zveřejnil na konzervativním webu National Review články zaměřené proti ženám. Podle jeho názoru by neměly mít ani právo prodávat pivo na mužských zápasech v basketbalu. Jednou podle CNN dokonce napsal: »Je na světě místo, kde by si muži mohli od žen odpočinout?« Moore, který podle agentury AP čelí obvinění z daňových podvodů a bývalé manželce prý zapomínal posílat výživné na děti, se na dotaz CNN bránil, že šlo o vtip. »Mám smysl pro humor,« dodal.

Jak na Caina tak na Moora se snáší kritika, že pro křeslo v Radě guvernérů nejsou dostatečně kvalifikovaní a že je Trump vybral proto, aby ve Fedu prosazovali jeho zájmy. Prezident politiku centrální banky, která je na vládě nezávislým orgánem, dlouhodobě kritizuje. Nelíbí se mu její zvedání základní úrokové sazby, podle jeho názoru podvazuje ekonomiku.

