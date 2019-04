O ekonomické etice

Ekonomie je na první pohled věda hodnotově neutrální s výrazným technickým akcentem, v níž se neosobně počítá hodnota a optimální výroba, cena, zisk. Mnozí ji dokonce nepovažují za vědu společenskou, nýbrž exaktní. Není tomu tak. Skutečnost připomíná známou Bastiatovu studii o tom, co je a co není vidět. Za clonou čísel a mnohdy abstraktního »nic« se totiž skrývá vlastní hodnotový systém, který nám říká, co máme dělat, jak to máme dělat, jak máme uvažovat. Ekonomie nevynáší soudy, ale tvoří naše hodnoty.

Modelů je celá řada. Některé jsou poznamenány kauzalitou, jiné stavějí na matematice a ekonometrii a další jsou svou podstatou futurologické. V řadě z nich chybí lidský rozměr, jako kdyby ekonomie byla bez života. To pokládejme za zásadní omyl. Ekonomie svou etiku má, vlastní a značnou. Etické je vše, co nám říká, že máme dělat. I kdybychom se maximálně snažili ekonomii neovlivňovat svými hodnotovými soudy, nastoupí zpětná vazba. Ekonomie nám říká, jak máme myslet, určovat, hodnotit a oceňovat hodnoty typu HDP, inflace, zaměstnanost, ale také to, v jaké hodnoty máme věřit a v co doufat. Například ve vše řešící svatý grál hospodářského růstu či s rostoucí intensitou fetiš trvale udržitelného růstu. Tím se ekonomie zprostředkovaně, svými projevy, stává vědou veskrze ideologickou. Tato její stránka je, jak vidíme denně v mediích, navíc výsostně zpolitizována.

Vezměme například plejádu nápadů pro »zkvalitnění« sociální politiky z dílny ministryně práce a sociálních věcí. Roduvěrnému ekonomovi stávají hrůzou vlasy na hlavě při vědomí toho, jakými mnohamiliardovými částkami hodlá zatížit ekonomiku v honbě za popularitou a volebními hlasy. Základní vztah, tj. zachování rovnováhy výdajů a příjmů ji nezajímá, neboť zajištění finančního krytí je věcí ministryně financí. To je jednoznačně krajně neetické jednání, neodpovědná hra s veřejností, silně riziková pro stabilitou státu. Zneužitím moci pro politické zájmy jedné strany. Neetické jednání i proto, že při nevybalancování obou stránek ekonomické rovnováhy občan, jímž se paní ministryně tolik zaštiťuje, z populárního »navyšování« příliš benefitů nemá.

Někteří označují naši dobu za post-ideologickou. Není tomu tak. Naše doba je možná nejideologičtější v dějinách lidstva. Projevuje se to tím, že přijatou ideologii pokládáme za jedinou pravdu, aniž bychom dokázali uvažovat o ideologii jiné. Velice významnou částí ideologie dneška je přitom právě ekonomie tvářící se neutrálně, neideologicky, díky čemuž jsme v denní praxi a běžném životě ji schopni chápat k vlastní škodě bez pochybností, bez složitých a provokujících otázek.

Ladislav ŠAFRÁNEK