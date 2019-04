Ilustrační FOTO - Pixabay

Rezidentní parkování v Brně ve vývoji

Vývojem prochází systém rezidentního parkování vozidel v Brně. Další nové větší změny po loňských komunálních volbách mají vstoupit v platnost od letošního září. Úpravy přiblížila zájemcům při Diskusním čtvrtku Městské rady zastupitelů za KSČM v Brně investiční manažerka dopravních staveb města Brna Radka Matuszková.

Předseda brněnské městské organizace KSČM Martin Říha na úvod poznamenal, že tzv. rezidentní parkování město potřebuje. Pracuje se na něm dva roky a vyvíjet se bude ještě dalších nejméně pět let. Nesouhlasil však s návrhy zvýhodnit elektromobily tak, že budou mít parkování zdarma. »Za pět či deset let má být elektromobilů v silničním provozu spousta, pak bychom museli zavést parkování zdarma třeba šlapacím autíčkům, protože ty jsou ekologičtější,« dodal.

Podle Matuszkové do práce do Brna dojíždí z okolí denně 70 000 osob, část z nich osobními auty. Největší problém dělají studenti 13 vysokých škol, kteří přijedou v pondělí do školy, u ní nebo u místa svého ubytování zaparkují v pondělí 45 000 aut a až v pátek v nich odjedou z Brna zpět domů. Dle tvůrců rezidentního parkování je nezbytné vozidla studentů vymístit z centra, z okolí univerzit a kolejí na předměstí na záchytná parkoviště. To proto, aby nezabírala parkovací místa v tomto místě bydlícím, majitelům nemovitostí a živnostenských provozoven, kteří tam nemají v současnosti kde odstavit svoje auto. Novými opatřeními se má náprava dostavit po letošních dovolených v září. Brno jako první město v ČR uplatní povolenky k parkování rezidentů ve vyjmenovaném sektoru; nenajdou-li v něm volné parkovací místo, mohou bezplatně zaparkovat též v sousedním sektoru, který přiléhá k lokalitě, pro kterou je parkovací povolenka vystavena. Dalších 35 000 vozidel přijíždí do Brna za službami a turistikou. Hoteloví hosté jsou nespokojení, že nemají kde zaparkovat svůj vůz. Vytvoření jednoho nového parkovacího místa ve středu Brna dnes stojí nejméně 350 000 korun.

Rezidentní parkování má omezit pohyb vozidel z vnějšku čtyřistatisícového Brna do jeho středu a odsunout pět dnů v týdnu zaparkovaná vozidla studentů z centra a ze čtvrtí s univerzitami či kolejemi na okraj Brna. Uvolní tím místo pro motoristy, kteří si potřebují v centru zaparkovat a vyřídit si své záležitosti na úřadě, u lékaře, nakoupit si, navštívit kino nebo divadlo a pak autem střed Brna opustit. Tvůrci rezidentního parkování chtějí opatřeními vytlačit z centra Brna motoristy, kteří tam dojíždějí zbytečně auty třeba na poštu, na nákup, do práce a skoro denně stojí v kolonách vozidel v neprůjezdných ulicích, i když by tam jet autem nemuseli. Rychleji a levněji se dostanou na požadované místo městskou hromadnou dopravou. Skoro denně o pracovních dnech popojíždí v málo pohybujících se kolonách na 50 000 aut. Na rozdíl od Prahy Brno nepočítá se zavedením jízdy automobilů v úzkých ulicích po tramvajových pruzích, např. v Hybešově nebo Václavské ulici. Dopravní podnik města Brna je rozhodně proti sdílení užívání jízdních pruhů tramvaje s automobily.

Strážníci v Brně mají v ulicích v příručním počítači evidenci aut, která mají vyřízeno povolení ke vjezdu do městské památkové rezervace, např. zásobování, služby. Dle registrační značky zjistí, které auto do centra nepatří. Totéž dělá i speciální vozidlo strážníků s několika kamerami na střeše, které při pomalé jízdě snímají RZ zaparkovaných vozidel. Městská policie v počítači vidí, které vozidlo zde nemá parkovací povolení.

Zkušenosti napovídají, že rezidentní parkování využívá dosud 40 měst v ČR. Obsazenost parkovacích míst v nich klesla zavedením tohoto systému o 30 až 40 procent a vozy se na nich rychleji střídají. O jeho zavedení nebo nezavedení se rozhodují samy městské části Brna. Panelová sídliště na okrajích rezidentní parkování nepotřebují, protože lavina aut do nich v pracovní dny příliš nesměřuje. Rezidenti ze sídlišť ráno odjíždějí autem někam za prací a večer se na sídliště vracejí. Panelová sídliště okolo historické části Brna z šedesátých až devadesátých let minulého století byla vyprojektována s představou, že každá druhá rodina bude mít výhledově své vlastní auto. Skutečnost je dnes taková, že rodina má často dvě i více vozidel, pro která nejsou parkoviště. Urbanisticky zahuštěná sídliště, jako je MČ Brno-Vinohrady mají ulice přeplněné zaparkovanými auty natolik, že mnohdy jimi nemohou projet těžkými vozidly záchranáři Integrovaného záchranného systému, jako hasiči s cisternami či žebříky a zvedacími plošinami nebo autobusy pro evakuované osoby.

»S novým systémem parkování se musíme naučit žít. Mnohem obtížnější je život pro občany se zdravotním omezením kategorie ZTP a ZTP/P. S podzimní úpravou dojde k nápravě a budou mít lepší podmínky v dojezdu autem k lékařům do centra. Věřte, že sám mám dosud negativní zkušenosti s dopravou své maminky. Ještě horší je situace v našem bydlišti, kde nám bylo místo pro ZTP odejmuto. Zatím musím maminku složitě vykládat z vozu. Stojí to nemalé nervy mé pohybově postižené mámy i mě v roli řidiče! Vítám tedy úpravu, která snad pomůže,« připojil své osobní zkušenosti Říha.

(vž)