Ilustrační FOTO - Pixabay

Brexit už Čechy unavuje

Vyjednávání o odchodu Británie z Evropské unie mělo být podle téměř dvou třetin Čechů už dávno ukončeno. Téma takzvaného brexitu více než polovinu lidí unavuje, a to jak kvůli záplavě mediálních informací, tak kvůli rozvleklosti vyjednávání.

Vyplývá to z dubnového internetového průzkumu agentury STEM/MARK, kterého se zúčastnilo 509 lidí ve věku od 15 do 60 let. Není zde tedy reflektován názor lidí nezasažených internetem, většinou pak osob starších 60 let. »Reálné hlasování dospělé populace by tím bylo nepochybně ovlivněno,« upozornil Jan Burianec ze STEM/MARK.

Británie měla původně Evropskou unii opustit 29. března, poté 12. dubna. Nyní je datum stanoveno na 31. října. Pokud se ale podaří dohodu, kterou premiérka Theresa Mayová loni vyjednala s Bruselem, schválit před posledním říjnovým dnem, bude moci Británie z EU odejít i dříve.

Češi vnímají, že v obtížnější situaci je spíše Británie než Evropská unie. Zatímco s nelehkou vyjednávací pozicí Británie souhlasí 62 procent lidí, s nevýhodným vyjednávacím postavením zástupců EU souhlasí 53 procent. »Tento názor podtrhuje nesouhlas s tvrzením, že EU by měla za každou cenu zabránit odchodu Británie bez dohody,« podotkli autoři průzkumu.

Zhruba polovina respondentů se domnívá, že kdyby se referendum o vystoupení konalo nyní, většina Britů by byla proti brexitu. Dvě pětiny lidí se domnívají, že vystoupení Británie z EU bude nevýhodné pro obě strany.

Nejreálnějším scénářem je podle více než čtvrtiny Čechů schválení dohody mezi Británií a EU. Vyhlášení nového referenda očekává 22 procent lidí a odchod bez dohody 15 procent Čechů.

»Výzkum ukázal, že zásadní dělící linií v názorech na brexit je vzdělání a pohlaví. Lidé s nižším vzděláním (bez maturity) jsou častěji pasivnější (dění ohledně vystoupení VB z EU je příliš nezajímá), ale také skeptičtější k EU,« uvedl Burianec. Doplnil, že muži jsou zase v názorech razantnější než ženy. Častěji se například domnívají, že už mělo být vše vyřešeno, ale také, že v současné době by si Britové vystoupení z EU rozmysleli. »Nepřehlédnutelná byla i vyšší míra názorové pasivity u mladších lidí do 30 let,« dodal.

Hypotetický odchod Česka z EU by podle agentury podpořila téměř třetina Čechů, více než polovina by byla proti, necelá pětina byla nerozhodnutá.

(zku)