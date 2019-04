Ilustrační FOTO - Pixabay

Útoky na Srí Lance čtvrté nejhorší

Počet obětí nedělních teroristických útoků na kostely a hotely na Srí Lance vzrostl na 359. Mezi oběťmi je 39 cizinců, a nadto se pohřešují dva Dánové. Policie v souvislosti s tragédií zadržela v noci dalších 18 lidí, ve vazbě tak již skončilo celkem přes 60 podezřelých. Prezident Maithripala Sirisena obvinil bezpečnostní složky, že věděly o útoku předem a neinformovaly ho. Podle šéfa parlamentu věděly o útoku špičky tajné služby od indické rozvědky.

K odpovědnosti za sérii atentátů se v úterý přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Na podporu svého tvrzení zveřejnila záběry, na kterých jsou podle ní pachatelé atentátů přísahající věrnost vůdci IS abú Bakrovi Bagdádímu. Potvrdí-li se účast IS, bude to útok s nejvyšším počtem mrtvých této organizace. Celkově už jde o čtvrtý nejtragičtější teroristický útok v moderní historii.

Podle webu institutu SITE, který sleduje radikální hnutí ve světě, skupinu osmi mužů vedl radikální místní duchovní Zahrán Haším.

Náměstek ministra obrany Rukremavan Vidžavardene na tiskové konferenci uvedl, že vůdce místní islamistické skupiny, zodpovědné za útoky, spáchal sebevražedný útok v hotelu Shangri-La. Sebevražedných atentátníků bylo podle policie devět, osm z nich se již podařilo identifikovat. Jeden z útočníků podle náměstka studoval v zahraničí - v Británii a Austrálii. Jedním útočníkem byla žena. Vidžavardene konstatoval, že většina atentátníků měla kvalitní vzdělání a pocházela z dobře situovaných rodin.

Prezident se nedá

»Představitelé bezpečnostních složek, kteří dostali zprávu (o útoku) z cizí země, se o ni se mnou nepodělili. Rozhodl jsem se proti nim tvrdě zakročit,« řekl prezident Sirisena v televizním vystoupení k národu. Dodal, že se v nadcházejících týdnech chystá zcela reorganizovat policii a bezpečnostní složky.

Tajná služba neinformovala ani premiéra Ranila Vikremasingheho. Po útoku se spekulovalo, zda dlouhodobá roztržka mezi prezidentem a premiérem nevedla k zanedbání prevence. Bezpečnostní rada spadá pod prezidenta a premiér se jí už dlouho kvůli vzájemnému sporu neúčastní.

»Někteří čelní představitelé tajné služby informaci (o útoku) úmyslně skrývali,« konstatoval šéf parlamentu Lakšman Kiriella. Indická rozvědka o možném útoku na kostely, hotely a politiky zpravila srílanskou tajnou službu 4. dubna, řekl. O tři dny později se konala bezpečnostní schůzka s prezidentem Sirisenou, ale informace zůstala zamlčena. »Někdo čelné představitele tajné služby ovládá. Bezpečnostní rada politikaří. Musíme to vyšetřit,« uzavřel před parlamentem Kiriella.

Sarath Fonseka, bývalý šéf armády a ministr místního rozvoje, parlamentu řekl, že útoky podle něj »musely být plánovány nejméně sedm, osm let«. Tím pádem by verze o tom, že šlo o odvetu za březnový krvavý útok proti muslimům v mešitách na Novém Zélandu (s 50 zavražděnými), neseděla…

Česká stopa

Na místě působí podle ČTK i tým specialistů Interpolu, který vede český policista působící v této mezinárodní policejní organizaci jako expert na terorismus.

(rom)