Stát zřejmě bude odškodňovat za újmu při povinném očkování

Stát by mohl odškodňovat rodiče a další blízké, kterým po povinném očkování zemře dítě či bude zvlášť závažně poškozeno. Vládní návrh zákona, který s tím počítá, ve Sněmovně úspěšně prošel prvním kolem projednávání.

Návrh podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) plní dluh z minulosti. Předložení podobného zákona slibovalo ministerstvo zdravotnictví už před třemi lety. V minulosti ho navrhovali také poslanci. Dosud ale neexistuje právní možnost, jak by se osoby, kterým byla povinným očkováním způsobena újma na zdraví, mohly domoci odškodnění. Nově tuto újmu uhradí stát. »Stát finančně pomůže těm, kterým vznikla újma na zdraví, protože v souladu s platným právem strpěli povinnost nechat se naočkovat, a tím přispěli k budování kolektivní imunity populace v ČR, která je významným předpokladem účinné prevence šíření infekčních nemocí, a tedy ochrany veřejného zdraví,« řekl Vojtěch před poslanci.

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové je návrh na odškodnění při újmě po povinném očkování dětí cesta správným směrem. O mezeře v zákoně se podle ní dlouho diskutovalo mezi laickou i odbornou veřejností a také opakovaně v Poslanecké sněmovně, proto uvítala, že ministerstvo návrh konečně předložilo. »Jako každý léčivý přípravek ale může mít i vakcína různé nežádoucí účinky. Vážnější následky se vyskytují u 4-5 dětí ročně,« řekla našemu listu. Připomněla, že zákon o odškodnění dnes v různých formách funguje v 19 zemích světa. »Je dobře, že se k těmto zemím konečně připojí i Česká republika. KSČM tento návrh ve Sněmovně rozhodně podpoří,« dodala stínová ministryně.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Půjde o jednotky případů

Výše odškodnění za újmu po povinném očkování se bude řídit občanským zákoníkem. V případě uznání nároku, pokud chybu neudělal lékař či výrobce, peníze poškozenému vyplatí ministerstvo zdravotnictví. Celkové náklady opatření není resort zdravotnictví schopen předem odhadnout, může jít o stovky tisíc až desítky milionů korun ročně. Vojtěch řekl, že jde o jednotky případů. Agenda spojená s novým předpisem přijde na čtyři miliony korun ročně.

Kvůli obtížnému prokazování návrh nevyžaduje důkaz příčinné souvislosti. »Z odborného medicínského poznání vyplývá, že určité případy újmy na zdraví, například anafylaxe nebo anafylaktický šok, branchiální neuritis, encefalopatie, chronická artritida, vyskytnou-li se v určitém čase po očkování, jsou velmi pravděpodobně důsledkem reakce organismu na podání konkrétní očkovací látky,« uvádí předloha. V ostatních případech bude ministerstvo posuzovat nárok podrobněji.

Podmínkou odškodnění je žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Pokud resort neodškodní žadatele do šesti měsíců nebo mu přizná nižší než žádanou částku, má poškozený právo se do čtyř let obrátit na soud.

V ČR jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Povinnost vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě vysoké proočkovanosti chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Tato hranice je u každého onemocnění jiná.

(jad, ku)