Ilustrační FOTO - Haló noviny

62 milionů z Dešťovky

Dotační program Dešťovka ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dosud proplatil 1456 žádostí za 62 milionů korun. Přijato bylo přes 4000 žádostí za téměř 200 milionů korun.

Dotace jsou určeny na systémy využívající srážkovou či odpadní vodu. Program MŽP spustilo před dvěma lety na konci dubna. Ministerstvo a fond svými projekty podporují také obce, které mohou vybudovat podzemní vsakovací zařízení nebo retenční nádrže.

»K dnešnímu dni jsme v dosavadních dvou výzvách přijali celkem 4290 žádostí za 191 milionů korun. Dalších více než tři tisíce žádostí je v systému rozpracováno,« uvedla tisková mluvčí SFŽP Lucie Früblingová.

Majitelé rodinných domů mohou z programu získat až 105 000 korun ze 340 milionů korun vyčleněných na aktuální výzvu. Dotace jsou určeny na vybudování nádrží na srážkovou vodu na zalévání, nádrží na vodu na zalévání a splachování nebo na recyklaci odpadní vody z domácnosti.

Městům a obcím nabízí ministerstvo miliardu korun z takzvané velké Dešťovky. Nejvyšší částka 16 850 637 korun šla do Středočeského kraje, mimo jiné na náhradu nepropustných chodníků propustnými v Rožmitálu pod Třemšínem. Druhou nejvyšší částku 6 681 684 korun obdržel Olomoucký kraj.

Do poloviny prosince 2020 mohou obce a příspěvkové organizace žádat o dotaci na stavbu nových nebo regeneraci současných zdrojů podzemní i povrchové pitné vody. Dále program přispívá na zajištění průzkumných vrtů k vyhledávání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatel. Žadatelé mohou získat až tři miliony korun. Nové zdroje pitné vody vybudovali například v Pardubickém, Jihomoravském a Olomouckém kraji.

Obce a spolky mohou do konce června čerpat i dotace na domovní čistírny odpadních vod. Až 240 tisíc korun je možné použít na vybudování čistíren pro rodinné a bytové domy v lokalitách, kde by to bylo technicky nemožné nebo finančně náročné. Obec Dvory nad Lužnicí s dotací 1 170 000 korun vybudovala čistírny pro 39 samot a polosamot. Obec Paceřice na Liberecku získala dotaci 4,5 milionu korun, zatím vybudovala 35 domovních čistíren.

(zku)