Červenobílí deklasovali Spartu, která bude letos opět bez trofeje

Slavia a Baník si zahrají finále MOL Cupu

Fotbalisté Slavie zvítězili v semifinále domácího poháru MOL Cupu v pražském derby nad Spartou 3:0 a přiblížili se k obhajobě trofeje. Lídr ligové tabulky celý zápas naprosto dominoval, dva góly dal v první půli Tomáš Souček a po pauze se trefil ještě Lukáš Masopust. Červenobílí si ve finále 22. května zahrají s Ostravou, která zdolala Bohemians 1905.

Slavia připravila Spartě nejvyšší porážku od roku 2008, kdy na Letné zvítězila 4:1. Před deseti dny v ligovém derby se oba týmy rozešly smírně 1:1, třetí jarní souboj v Edenu je čeká na závěr nadstavbové části. Slávisté ukončili sérii bez vítězství, která trvala čtyři soutěžní zápasy.

Oba týmy udělaly hned šest změn v základní sestavě oproti nedělním ligovým porážkám. Slavia prohrála ve Zlíně 0:1 a Sparta podlehla doma Karviné 1:3. Letenští nasadili do branky druhého gólmana Heču, který chytal i předchozí duely domácího poháru.

Červenobílí byli od úvodu aktivnější. V osmé minutě Masopustovu střílenou přihrávku odvrátil Heča, poté pálil Olayinka jen do gólmana hostů a v 17. minutě Souček hlavičkoval těsně vedle.

V 25. minutě už slávisté vedli. Na Hušbauerův centr z přímého kopu si naskočil Souček a oba dva si zopakovali gólovou spolupráci z minulého derby. Domácí záložník se prosadil ze vzduchu ve třetím derby po sobě. Poté Olayinka zahrál ve vápně rukou, ale protože si ji nastřelil sám, penalta se nekopala.

Ve třetí minutě nastavení první půle Souček přidal druhou branku a opět to bylo po standardní situaci. Na rohový kop si naskočil Van Buren, Hašek odvrátil jeho hlavičku jen břevna, od nějž se míč odrazil do Součka a pak za čáru. Slávistický záložník měl v tu chvíli na kontě poslední čtyři góly červenobílých v zápasech se Spartou..

»Víme, že Sparta ze standardek dostává góly, dostává je i od jiných týmů. Koukali jsme na videa a dívali se, co tam dělají špatně. Připravovali jsme se na to víc než na jiné týmy. Zatím to vychází, tak doufám, že to bude pokračovat. O to víc jsem rád, že můžu pomoct tím, že občas ten gól dám já,« řekl Souček.

Ještě před přestávkou sudí Pechanec nejprve Frýdkovi za ostrý zákrok ukázal rovnou červenou kartu, ale po zhlédnutí záběrů od videorozhodčího původní verdikt přehodnotil a udělil pouze žlutou.

Těsně po pauze mohl Souček zkompletoval hattrick, ale k dorážce se nedostal. Poté proti Olayinkově hlavičce zasáhl Heča, ale v 51. minutě už potřetí kapituloval. Štetina nechtěně trefil při odkopu svůj obličej, čímž vyslal do brejku Van Burena a po jeho přihrávce uklidil míč do odkryté branky Masopust.

Vzápětí mohl snížit Drchal, ale v úniku minul. Jinak na trávníku jako by existoval jen domácí tým a hosty proti Van Burenovi opět podržel Heča. Nizozemský záložník pak trefil břevno. Sparta, které v lize patří třetí příčka se ztrátou 15 bodů na vedoucí Slavii, dohrávala v depresi a s vědomím, že ani letos nezíská trofej. Čeká na ni už pět let.

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): »Byla to absolutní dominance v tom zápase. Kluci podali skvělý výkon od první do poslední minuty. Dařilo se jim fotbalově i soubojově. Zvládli utkání v hlavě i v nohách, ukázali, že jsou velký tým. Nám se samozřejmě nepovedl výkon ve Zlíně, ale souvisí to i s hřištěm. Jestli chcete hrát dobrý fotbal, potřebujete k tomu dobrý povrch, a to my jsme dnes měli. To byl další z faktorů, které pomohly k výhře. A skvělí diváci. Určitě jsme vycházeli z minulého derby, to sklouzlo do války, kterou jsme my nechtěli. Troufám si tvrdit, že jediné, čím mohla Sparta otočit kolem dějin, bylo, že to strhne do nějaké války. Bylo vidět, že fotbalově máme navrch. Double je obrovské lákadlo. Chceme to a uděláme pro to vše.«

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): »Slavia byla lepší od první do poslední minuty. Ale to, jak jsme to odehráli v úvodu, tak jsme jim vlastními chybami vše nabídli. To nemluvím o standardkách. Věděli jsme, že je mají silné. Na Součka jsme prostřídali už čtyři hráče a vždy nám tu branku dá. Ale ty standardky jsme si vyráběli sami. Hráči zápas nezvládli psychicky, nepodrželi jsme balon, nevyrovnali jsme se s agresivitou Slavie. Ve všem byla lepší. Byl to náš vnitřní cíl udělat pohár, tímhle jsme si to zavřeli. Štve mě to, ale je to bohužel pryč. To, že jsme prohráli na Slavii, se může stát, nikoliv ten způsob porážky. S Karvinou to byl samozřejmě malér. S podzimem bych to zatím nesrovnával, to ukáže další vývoj. Někdo v kabině trefně řekl, že když jsme byli dřív v některých zápasech, ne na jaře, ve sr....ch, že se to dá pochopit. Ale ne teď, když jsme v nich nebyli. Faktorů, proč jsme se do téhle situace dostali, je víc, ale nechci to teď rozebírat. Musíme udělat vše pro to, aby to nezanechalo stopy. Mužstvo musí posbírat veškeré psychické síly, oklepat se a hrát dál. To, jak budeme reagovat, ukáže naši sílu, jestli jsme schopni se z toho poučit.«

Fotbalisté Ostravy si po třinácti letech zahrají finále domácího poháru. Baník v semifinále MOL Cupu na svém hřišti zdolal 1:0 Bohemians 1905 gólem Roberta Hrubého z 12. minuty.

Baník si příležitost na finálovou účast doma nenechal uniknout. I bez zraněných útočníků Baroše a Diopa byl v prvním poločase aktivnější a územní převahu rychle přetavil ve vedoucí gól. Se štěstím ho ve 12. minutě docílil Hrubý, který vypálil z 25 metrů a po teči bránícího protihráče balon zamířil do protisměru brankáře Valeše.

K dalšímu vlastnímu gólu pak neměl daleko Hůlka, když ve 35. minutě tečoval Granečného přihrávku do tyče. Hostující ofenziva byla v první půli téměř bezzubá.

Náznaky probuzení se u Bohemians dostavily po změně stran a v 51. minutě Ostravu vylekal Puškáč, jenž po centru ze strany hlavou nebezpečně trknul balon těsně vedle tyče Budinského brány.

Tím byl ale výčet velkých šancí z obou stran vyčerpán. Klokani se za celý zápas nevzmohli na přímou střelu na ostravskou bránu. Jediný míč zamířil na Budinského po nechtěném pokusu spoluhráče Procházky, ohrozit ale náskok Baníku nemohl.

Ještě v nastaveném čase kopali Pražané přímý kop z třiceti metrů, do vápna se vydal i gólman Valeš, ale Haškův pokus zblokovala domácí zeď. Ostravští tak porazili Bohemians ve čtvrtém soutěžním duelu za sebou bez inkasované branky.

Bohumil Páník (trenér Ostravy): »Bylo to utkání hrané nadoraz. Někteří hráči už byli přiškrceni. Je toho na nás teď dost. Dva dny je hrana, teď máme další dva dny a další hrana, ono je to furt na hraně, ale fotbalista raději hraje. My jsme dneska trochu použili střídání, abychom některé ušetřili. Abychom je nestrhli a zase těch třináct hráčů dáme dohromady do Jablonce. Finále je vždycky velká motivace, hráči se na to těší. Bude to jeden zápas a tam se může stát cokoliv.«

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): »Je to zklamání, protože jsme byli jeden zápas od ohromného zážitku, navíc s možností vyhrát pohár. Bohužel jsme na Baník nestačili, rozhodla jedna tečovaná střela. Bylo to utkání, když to řeknu slušně, které moc krásy nenabídlo. My jsme podali horší výkon, než na jaký jsme na jaře zvyklí. Těžko říct, do jaké míry to bylo způsobeno naší horší okamžitou sportovní formou a do jaké způsobem ostravské hry. Dnes to byl souboj, souboj, a zase souboj, což nám úplně nevyhovuje, přestože si o nás každý myslí, že Bohemka je bojovná.«

Robert Hrubý (záložník Ostravy, střelec gólu): »Rychlý gól nám pomohl, trošku jsme se uvolnili, snažili jsme se kontrolovat hru, ale bylo to hrozně náročné. Jak fyzicky, tak psychicky, tak jsem rád, že jsme to zvládli. Byl tam odražený balon, nechtěl jsem nějak rozmýšlet, prostě jsem to napálil a dobře mi střela sedla. Byla tam teč, gólman nemohl zareagovat, šlo mu to do protipohybu. Trošku štěstí se taky konečně obrátilo k nám.«

Slavia Praha - Sparta Praha 3:0 (2:0)

Branky: 25. a 45.+3 Souček, 51. Masopust. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Dobrovolný - Královec (video). ŽK: Souček, Van Buren, Bořil - Costa, Frýdek, Kanga, Tetteh. Diváci: 16.264.

Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust (74. Stoch), Hušbauer (79. Traoré), Olayinka - Van Buren (83. Baluta). Trenér: Trpišovský.

Sparta: Heča - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Hašek (52. Sáček), Frýdek, Kanga, Plavšič (46. Karlsson) - Drchal (66. Tetteh). Trenér: Ščasný.

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 12. Hrubý. Rozhodčí: Marek - Blažej, Hock. ŽK: Jánoš - Šmíd, Vaníček, Dostál. Diváci: 10.712.

Ostrava: Budinský - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý (85. Mešaninov), Granečný (46. Holzer) - Kuzmanovič, O. Šašinka (70. Jirásek). Trenér: Páník.

Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Jindřišek (60. F. Hašek), Vacek, Bartek - Reiter (77. Záviška), Puškáč (64. Hilál), Vaníček. Trenér: M. Hašek.

(čtk)