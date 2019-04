Trenér Zdeněk Ščasný byl po pohárovém zápase Sparty na Slavii odvolán. FOTO - archiv

Sparťanský kouč Ščasný odvolán!

Zdeněk Ščasný už není trenérem fotbalistů Sparty. Vedení klubu ho v pátek kvůli špatným výsledkům odvolalo. Tým v sobotním závěrečném utkání základní části první ligy v Opavě povede dosavadní asistent Michal Horňák. Letenský celek o tom informoval na svých internetových stránkách.

Ščasný vedl Spartu od loňského července, kdy po nečekaném vyřazení ve druhém předkole Evropské ligy se Suboticou nahradil odvolaného Pavla Hapala. Tým poté sice prožil nepovedený podzim, ale do jara vstoupil sérií šesti vítězství. Po ní však Letenští vyhráli v lize jen jedno z posledních čtyř kol.

Krizi podtrhla nedělní nečekaná domácí porážka 1:3 s předposlední Karvinou a Ščasného osud zpečetila středeční prohra 0:3 v derby se Slavií v semifinále poháru. »Situace po zápasech s Karvinou a na Slavii byla taková, že jsme museli udělat okamžité rozhodnutí,« uvedl na webu ředitel klubu František Čupr.

»Dospěli jsme k tomu, že odvoláme trenéra, protože výsledky a předvedená hra byly velmi špatné. Budeme nyní zvažovat varianty obsazení pozice hlavního trenéra. Uvidíme, zda ho přivedeme ještě v průběhu nadstavbové části ligy, nebo až před nadcházející sezonou,« dodal.

Dlouho do noci řešilo vedení fotbalové Sparty po středeční prohře 0:3 v semifinále poháru se Slavií špatné výsledky a nakonec se rozhodlo odvolat trenéra Zdeňka Ščasného. Podle generálního ředitele letenského celku Františka Čupra chyběl týmu rukopis a koncepce.

Sparta po nevydařeném podzimu sice vstoupila do jarní části ligy sérií šesti vítězství, z posledních čtyř kol ale vyhrála jediné a naposledy v neděli doma nečekaně prohrála 1:3 s předposlední Karvinou. Ve středu navíc Letenští podlehli 0:3 v pohárovém derby Slavii.

»Jako vedení jsme diskutovali dlouho do noci a řešili situaci z hlediska výkonu, herního pojetí i mentálního nastavení týmu,« řekl Čupr v rozhovoru pro klubovou televizi. »Rozhodli jsme se Zdeňka Ščasného s okamžitou platností odvolat. Rozhodnutí se samozřejmě váže na stávající výsledky,« dodal.

Spartě v tabulce patří třetí místo, ale s propastnou ztrátou 15 bodů na první Slavii a 11 bodů na druhou Plzeň. »Na začátku jara jsme si řekli, že chceme vidět jasný progres, že mančaft jde nahoru, že máme styl, že hrajeme koncepčně a smysluplně. Což se nám bohužel nejeví a nejevilo,« přidal Čupr.

»Samozřejmě jsme odehráli několik dobrých zápasů. Třeba vynikající výsledek s Plzní nebo se nám obecně na začátku jara dařilo otáčet zápasy, za což Zdeňkovi děkuji. Ale poslední zápasy nebyly dobré, mužstvu jednoznačně chyběl rukopis a koncepce,« prohlásil letenský funkcionář.

Vedení Sparty teď bude hledat nového trenéra, ale možností je i setrvání Michala Horňáka ve funkci až do konce nadstavby o titul. »Máme plán B, řešíme možné trenéry a uvidíme, jestli se dohodneme. Třeba přivedeme trenéra ještě během nadstavby, nebo to necháme až pro další sezonu. V takovém případě by tým do konce nadstavb vedl Michal Horňák,« uvedl Čupr.

(čtk)