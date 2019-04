Vlak InterPanter. FOTO - wikimedia commons

Nové depo výrazně zkrátí údržbu vlaků

Zaměstnancům Českých drah nyní trvá údržba pětivozového vlaku InterPanter v brněnském depu v Maloměřicích zhruba šest až osm hodin, od října příštího roku by to ale mělo být jen čtyři až pět hodin. V tu dobu by totiž měla být hotová nová opravárenská hala, kam se téměř 140 metrů dlouhá jednotka vejde celá. Dosud se musí postupně posunovat halou, která je původně určená pro údržbu lokomotiv, řekl vedoucí odboru údržby v Depu kolejových vozidel Brno Miroslav Pražák.

Stavba za 219 milionů korun začala v depu v březnu. Dělníci zatím odstranili některé koleje. »Aby se mohla začít hloubit stavební jáma, tak je nutné udělat objízdnou trasu depem. Na tom se pracuje, mění se konfigurace kolejiště,« řekl Pražákův kolega Jiří Kaňa. I po dobu stavby je potřeba zachovat plynulý průjezd depem.

Nová hala bude mít 150 metrů, takže se do ní pohodlně vejde i pětivozová jednotka a samozřejmě i kratší regionální dvou- či třívozová. Koleje budou v hale dvě, tudíž bude možné mít v údržbě dva vlaky zároveň. »Jedna kolej bude vybavená zařízením pro běžnou údržbu a druhá pro vyšší stupeň údržby,« řekl Pražák. Nejenže je dnes nutné postupně jednotku halou posunovat a dělat údržbu na části, ale také je pak nutné celé depo znovu objet. Tyto zbytečné činnosti odpadnou. »Jelikož se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců, tak je pak budeme moci efektivněji využít,« dodal Pražák.

Při stavbě bude nutné odtěžit 11 000 metrů krychlových zeminy a přeložit kanalizaci. »V podloží je škvára, kterou se podloží při stavbě depa v 60. letech zhutňovalo,« řekl Kaňa. Dráhy musejí také postavit pod zemí retenční nádrže, protože při přívalových deštích by kanalizace veškerou vodu nepojala.

Jelikož nejbližší podobné správkárenské kapacity jsou v Bohumíně a v Praze, uvažuje se o stavbě další haly, pro kterou je v Brně místo. Haly budou moci být využity při údržbě vlaků, které si koupí v nejbližších letech Jihomoravský kraj a které chce pronajímat dopravci vybranému v soutěži. »Zatím není rozhodnuto, jaké vlaky to budou. Jelikož výrobci mají zabezpečit i údržbu, tak se s nimi již uskutečnila předběžná jednání. Jedná se o záležitost, kterou řeší generální ředitelství,« uvedl Pražák. Nové vlaky a nový dopravce mají jezdit na jižní Moravě od roku 2023.

(ici)