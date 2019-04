Ilustrační FOTO - Pixabay

Dvě pětiny mladých nemají na hypotéku dost peněz

Hlavní bariérou při žádosti o hypotéku je pro 41 procent lidí do 36 let nedostatek vlastních peněz. Dodržení maximální výše měsíčních splátek je překážkou pro získání hypotéky pro 36 procent mladých a roční příjem je hlavní překážkou pro 23 procent žadatelů o hypoteční úvěr. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou spořitelnu.

Hypoteční úvěr má podle průzkumu zhruba 39 procent mladých do 36 let. Ve vlastní nemovitosti, bytě nebo domě, žije jeden ze tří mladých Čechů, v nájemním bydlení je takřka polovina (47,5 procenta) a u rodičů pětina respondentů. Za nájemní bydlení vydají mladí lidé v průměru 5000 až 10.000 Kč, což představuje zhruba čtvrtinu jejich průměrného měsíčního příjmu (20.000 až 40.000 Kč). Více než tři čtvrtiny mladých (78,8 procenta), kteří bydlí v nájmu nebo u rodičů, chce v budoucnu o hypoteční úvěr požádat.

Česká národní banka rozšířila od loňského října pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku nemá překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel současně má na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Pravidla pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti nechala ČNB beze změny. Opatření bylo zaměřeno na nové úvěry na bydlení, netýká se refinancování hypoték.

Hospodářské noviny začátkem dubna napsaly, že mladí Češi do 36 let by mohli získat snadnější přístup k hypotékám než ostatní žadatelé. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy. Vyplývá z návrhu novely zákona o ČNB, který ministerstvo financí poslalo vládě, uvedl list.

(čtk)