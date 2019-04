Ilustrační FOTO - Pixabay

Za pobodání spolužačky si mladiství odpykají čtyři a tři roky

Student pražského gymnázia si za pokus o ubodání spolužačky odpyká čtyři roky vězení. Jeho dívka, která ho k vraždě navedla, stráví za mřížemi o rok kratší dobu. Tresty jim pravomocně potvrdil Vrchní soud v Praze. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí instituce Simona Heranová. V době činu bylo oběma odsouzeným 17 let. Kdyby byli dospělí, hrozilo by jim výrazně delší odnětí svobody.

Státní zástupkyně se domáhala zpřísnění trestů. V loňském hlavním líčení požadovala pro oba obžalované ekvivalent výjimečného trestu u dospělých, tedy potrestání v sazbě pěti až deseti let vězení. Vrchní soud však její odvolání zamítl.

Student zaútočil na svou spolužačku 13. listopadu 2017 na ulici poblíž jejího domova, a to zezadu. Nejprve se jí pokusil podříznout. Když se mu vysmekla a začala křičet, zasadil jí nožem dalších šest desítek ran do hlavy a obličeje, hrudníku a rukou. Dívku zachránili svědci, kteří mladíka odehnali a do příjezdu záchranářů poskytovali studentce první pomoc.

Chlapce k činu podle rozsudku přiměla jeho přítelkyně, která předtím přišla na to, že jí byl se spolužačkou nevěrný. Opakovaně mu vyhrožovala, že spáchá sebevraždu, pokud její sokyni nezabije. Hoch jí to uvěřil. Soudní znalci uvedli, že jejich vztah byl patologický a že student byl na přítelkyni zcela závislý. Přítelkyně sice zcela popřela, že by chlapce k něčemu naváděla, soudci však uvěřili mladíkově verzi.

Podle pravomocného verdiktu musí obžalovaní zaplatit napadené dívce zhruba 1,9 milionu korun za ztížení společenského uplatnění, dalších 84.000 korun jako náhradu škody a 57.000 korun jako odčinění bolestného.

