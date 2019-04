Ilustrační FOTO - Pixabay

Musíme chránit občany, ne makléře

Požadavky na realitní makléře a podmínky jejich činnosti zřejmě stanoví zákon. Makléři by měli být podle vládního návrhu bezúhonní, kvalifikovaní a pojištění, měli by mj. sdělit klientům výši své provize za zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti.

Změny přináší nový zákon o realitním zprostředkování, jehož předlohu Sněmovna tento týden v prvním kole po poměrně bouřlivé, dlouhé a rozporuplné diskusi podpořila. Nová pravidla mají podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) ochránit zájemce o pořízení nemovitostí a kultivovat makléřský trh. »Chceme dát klientům návod, jak mají se zprostředkovatelem jednat, co od něj mohou požadovat a jak se mohou bránit v případě pochybností či zjevného zklamání,« řekla poslancům. Norma má podle Dostálové také zamezit tomu, aby si makléř nárokoval provizi od prodejce i kupujícího. Předloha upravuje i náležitosti zprostředkovatelské smlouvy, která bude muset být výhradně písemná a nebude klienta zavazovat k pořízení či prodeji nemovitosti. Makléři budou muset sdělit zájemci závady nemovitosti, což však podle kritiků není v praxi splnitelné. Poslanec ODS Vojtěch Munzar to označil za nepřípustné přenášení odpovědnosti z prodávajícího na makléře.

»Tento návrh zákona je opravdu jenom pokusem o regulaci. Nebude to fungovat. Jediné, co se může stát těm, které někdo napálí, je to, že budou mít jistotu, že je napálil kvalifikovaný člověk. Ale to vám nepomůže, jestli vás napálí někdo, kdo má vázanou živnost, nebo někdo, kdo má volnou živnost, výsledek je úplně stejný. Ten člověk byl podvodník a napálil svého klienta,« konstatoval předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Podle něj se tímto návrhem zákona situace jen zkomplikuje, je to opět další důkaz podpory velkých na úkor malých.

Regulace je nezbytná

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) v reakci uvedl, že to je jeden úhel pohledu. »Mně to spíš připomíná takový ten levopravý pohled, který se ovšem nevyzná v tom, pro koho zákony děláme. Já se vždycky držím toho, že policie tady není pro policisty, ale pro občany, že novináři tady nejsou pro noviny, ale pro občany, že televize je také pro občany a ne pro zaměstnance televize, a my jsme tady kvůli tomu, abychom zákony dělali pro většinu občanů ČR, nikoliv pro zprostředkovatele realitních služeb,« prohlásil Filip. Zdůraznil, že stojí na straně většiny občanů, 10,5 milionu lidí, protože i nedospělí mohou prostřednictvím svých zástupců nakupovat nemovitosti a i pro ně musí být služby realitních makléřů. »A proto musí být regulováni, nikoliv kvůli tomu, jestli to je pro malou nebo pro velkou realitní kancelář, protože my máme chránit občany, a ne realitní kanceláře. To je důvod, pro který tento zákon vzniká,« dodal Filip.

Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

Poslanci včetně vládních, třeba Patrika Nachera (ANO), se pozastavili nad požadavky na kvalifikaci makléřů, kteří by museli mít buď odborné vysokoškolské vzdělání, nebo alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe. Podle kritiků to nezaručí, že makléři budou schopní a poctiví.

Zákon počítá s pojištěním zprostředkovatele realitního obchodu nejméně na 1,75 mil. Kč. Pokud se makléř nepojistí, riskuje pokutu až milion korun. Předloha odolala požadavku Vojtěcha Munzara (ODS) a Tomia Okamury (SPD), podle něhož je vládní snaha makléře regulovat »principiální cesta do pekel«, na zamítnutí.

V ČR bylo podle údajů ČSÚ ke konci loňského roku 14 602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Na jednoho makléře tak připadá asi 720 obyvatel, což je nejméně v Evropě. V Německu, které je v tomto žebříčku evropských zemí na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší. To už určitě o něčem nezdravém svědčí.

(ku, jad)