Biden bude ohrožovat Sanderse

Bývalý nevýrazný americký videprezident Joe Biden po několika měsících příprav vstoupil do boje o nominaci Demokratické strany na prezidentský úřad.

Ve videu na sociálních sítích vyzval spoluobčany, aby se spolu s ním pokusili zabránit prezidentu Donaldu Trumpovi zahájit druhý mandát. »Jsme v bitvě za duši tohoto národa,« zafrázoval si v dramatickém prohlášení.

Biden se podle dřívějších průzkumů nejspíš zařadí do čela už zhruba dvacetičlenného sboru demokratických kandidátů, kteří se v příštím roce chtějí Trumpovi postavit. Má 24 %, zatímco levicový demokratický kandidát Bernie Sanders, jen 15 % podpory. »Dáme-li Donaldu Trumpovi osm let v Bílém domě, navždy zásadně změní charakter tohoto národa,« řekl americký politik v tříapůlminutovém videu. Podle agentury AP jeho prohlášení uzavírá úvodní chaotickou kapitolu výběru kandidátů, i když několik méně známých osobností se může ještě k uchazečům o nejvyšší úřad připojit.

Podle amerických médií může Biden ve svém úsilí narazit na řadu problémů. Mnozí demokratičtí voliči si kladou otázku, zda není v 76 letech na nejvyšší státní post příliš starý a zda strana nepotřebuje nové tváře. Jiní jsou přesvědčeni, že neuspěje jeho centristická politika bahna v situaci, kdy útočná Trumpova rétorika zradikalizovala demokratickou opozici a zatlačila ji doleva. Socialista Sanders, který ve straně symbolizuje potřebný radikální proud, je nicméně starý už také…

Bidenova kandidatura může podle ČTK ukázat, zda američtí demokraté stojí o umírněného politika schopného oslovit Trumpovu voličskou základnu, nebo o kandidáta typu Sanderse či senátorek Kamaly Harrisové a Elizabeth Warrenové, který dokáže těžit z radikálních nálad lidí znechucených nynější politikou Bílého domu.

Vymlátí z něj duši?

Biden podle kritiků staví svou prestiž na minulosti, v nejvyšší politice USA se pohybuje 40 let a osm let byl za vlády prezidenta Baracka Obamy jako viceprezident mužem číslo dvě. Biden přitom patří k nejtvrdším Trumpovým kritikům. Vloni například prohlásil, že kdyby se s Trumpem setkal ve škole, »vymlátil by z něj duši«. Kontroverzní prezident kontroval slovy, že »Biden by šel rychle a s řevem k zemi«.

Biden usiloval o nejvyšší post už dvakrát, v letech 1988 a 2008. Poprvé ustoupil z boje po obviněních z plagiátorství, v roce 2008 zaostal za soupeři Hillary Clintonovou a Barackem Obamou.

