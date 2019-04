Prezident Miloš Zeman. Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zeman popáté v Číně

Zástupci Bank of China a čínské společnosti CITIC podepsali memorandum o investicích v České republice. Podle Vratislava Mynáře, kancléře českého prezidenta, by měly v příštích dvou letech dosáhnout jedné miliardy dolarů (asi 23,1 miliardy korun).

V přítomnosti prezidenta Miloše Zemana, který zahájil čtyřdenní návštěvu Číny (v pořadí už svou pátou), bylo zároveň podepsáno memorandum mezi Bank of China a Hospodářskou komorou ČR. Banka v něm podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého slibuje českým firmám úvěrový rámec až dvě miliardy dolarů (asi 46,2 miliardy korun).

Zeman se večer zúčastnil recepce na české ambasádě, na které byla zahájena oslava 70. výročí navázání česko-čínských diplomatických styků. Hlavním cílem Zemanovy cesty do Pekingu je účast na konferenci věnované projektu nové Hedvábné stezky, která by měla mj. dopravně propojit Čínu s evropskými i asijskými zeměmi. Na programu má také setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Prezident Si Ťin-pching. Ilustrační FOTO - Haló noviny

V sídle Bank of China bylo podepsáno také memorandum o porozumění mezi touto bankou a českou firmou Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. »V partnerství se silnými čínskými bankami vidíme příležitost, jak do Evropy přivézt zajímavé investice do moderní energetiky,« sdělil ČTK generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Součástí delegace českého prezidenta v Číně je vedle 60 podnikatelů i pět českých ministrů nebo například sportovní legendy Pavel Nedvěd a Jaromír Jágr, který by se měl stát tváří turnaje v ledním hokeji na ZOH v Pekingu 2022.

(rom)