Opozice s mimořádkou pohořela

Většina poslanců vystavila červenou kartu programu mimořádné schůze, na níž chtěla opozice řešit zprávu NKÚ, schodek státního rozpočtu a údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Zasedání tak po více než třech hodinách kritiky opozičních šéfů na účet vlády skončilo.

Pro schválení programu hlasovalo ze 131 přítomných poslanců 49, opačný názor mělo 63 zástupců ANO a KSČM (čtyři proti, většina se zdržela). Sociální demokraté se hlasování zdrželi nebo nezúčastnili stejně jako poslanci SPD. V debatě k programu schůze svolané z popudu opozice mohli vystoupit vlastně jen předsedové stran a frakcí, kteří kromě kritiky vlády avizovali, jaké kroky by po kabinetu chtěli. Zprávu NKÚ chtěli probrat Piráti, ODS a lidovci, i zástupci TOP 09 a STAN. Stát podle dokumentu není schopen správně reagovat na změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet ANO a ČSSD už se proti zprávě ohradil.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) za vládu řekla, že NKÚ pominul některá fakta a procesy, které nastartovala současná vláda. »Nikdy jsem nezpochybňovala potřebnost NKÚ. Je důležitý, ale měl by vystupovat v rámci zákonných kompetencí,« uvedla. Poukazovala na to, že zpráva NKÚ neobsahuje nápravná doporučení.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že si ministryně vytáhla krátkou sirku a předvedla z dílny ministerstva propagandy směsici pravd, polopravd a vyslovených lží. ODS navrhla, aby Sněmovna v souvislosti s podezřeními kolem střetu zájmů Andreje Babiše vyzvala vládu k pozastavení národních dotací jeho bývalé skupině Agrofert. Chce také, aby kabinet předložil plán daňové a důchodové reformy a snížení byrokracie, návrh změn letošního rozpočtu i návrh snížení zákonných výdajů státu. Vláda ANO a ČSSD je pštros, který strká před řešením problémů hlavu do písku, myslí si předseda KDU-ČSL Marek Výborný. »Nabízeli jsme diskuzi k problémům, které existují, k problémům, které přiznávají i vládní dokumenty. Nabízeli jsme své návrhy a dokonce svoji podporu, kterou nabízíme stále, pokud vláda nebude zavírat oči před těmito riziky. Ale vám, zdá se, jde jenom o zítřek. Co bude pozítří, je vám úplně jedno,« prohlásil směrem k vládě předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Na jeho slova reagoval místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). »Myslím, že to byla zajímavá nabídka. Ale bohužel od těch, kteří tento stát zadlužili při prodeji státního majetku v hodnotě dvou bilionů ještě dalším 1,5 bilionem korun. Takže ta nabídka nemohla být přijata,« prohlásil.

Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

Ohledně Babiše měli poslanci opět jednat mj. o žádosti EK, aby zveřejnila závěr šetření možného premiérova střetu zájmů v souvislosti s jeho bývalou společností Agrofert. Sněmovna se však takovým požadavkem odmítla zabývat už minulý týden při řádné dubnové schůzi. ODS, Piráti a lidovci nechají znovu svolat mimořádnou schůzi ke stejným tématům, budou chtít také slyšet, zda předseda komory Radek Vondráček (ANO) věděl, že premiér bude v zahraničí, když svolal schůzi na čtvrtek. Babiš před odletem do Bratislavy na setkání premiérů zemí V4 a Japonska řekl, že mimořádná schůze je nesmyslná. Mrzí ho, že nemůže být ve Sněmovně.

