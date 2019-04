Ilustrační FOTO - Pixabay

Fond změní název a rozšíří aktivity

Státní fond rozvoje bydlení zřejmě rozšíří své aktivity třeba o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch. Zároveň s tím se přejmenuje na Státní fond podpory investic s jinou strukturou. Změny přináší vládní novela, která prošla ve Sněmovně tento týden prvním čtením.

Hlavním úkolem fondu je podpora soukromých a obecních investic do výstavby, oprav a modernizace bytů. Nově se fond bude moci zaměřit také na regionální rozvoj, územní plánování, cestovní ruch a stavební řád. Do budoucna by měl být podle ministerstva pro místní rozvoj i alternativou k evropským fondům.

»Neděsme se, že tady někdo rozpouští dotace, když máme jasné, připravované dotační programy, které by měly dokonce cílit na to, kde je třeba opravdu dotačně obcím pomoci, a to je dostupné nájemné bydlení,« zdůraznil v rozpravě i v reakci na některé příspěvky opozice místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš (KSČM). Fond byl podle něj populární po roce 2000 právě proto, že tam dominovaly tyhle dotační tituly. »Obce a nejenom obce je měly velmi rády. A efekt se ztrácel v době, kdy ubyly peníze, a kdy se nabízely finanční nástroje, které zrovna potřebnou atraktivitu neměly, protože situace na kapitálovém trhu byla prostě taková,« dodal.

Místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš.

Takže strategicky do budoucna je podle jeho přesvědčení třeba dostat do fondu mnohem více peněz a udržet to »cílování«, jako je např. program Výstavba tak, aby si obce mohly o dotace požádat, aby dotace směřovaly skutečně do podpory dostupného nájemného bydlení. »Dvě miliardy, které jsou ve fondu, je směšná částka. Třeba Praha má speciální fond na tyto účely a je v něm peněz dokonce mnohem víc než v celém státním fondu. Státní fondy na veřejné investice nadále existují. Největší bumbrlíček je Státní fond dopravní infrastruktury. Nebavme se o něčem jiném. Spíš bych rád slyšel, jak se ta částka výrazněji navýší, protože za miliardu z toho postavíte v obcích skutečně velmi málo,« prohlásil Dolejš.

Investiční fond má mít přístup do základních státních registrů. Žadatelům o podporu by tak měla ubýt administrativa. Jejich přesnější evidence by měla zabránit tomu, aby čerpali státní podporu na stejnou činnost opakovaně. Zlepšit by se měla také možnost fondu vymáhat dluhy, například v případě, že dlužník změní jméno. Návrh upravuje pouze rámec pro poskytování podpor. Podmínky konkrétních programů bude stejně jako dosud určovat kabinet případ od případu formou nařízení vlády.

Přejmenování fondu a výdaje s tím spojené vyjdou podle ministerstva asi na 880 tisíc korun. Náklady zahrnují například výměnu formulářů, razítek, platebních příkazů nebo úpravu webových stránek. Sněmovna minulý týden schválila zvýšení letošních výdajů SFRB o 750 milionů na 3,48 miliardy korun. Na dotace obcím pro výstavbu nájemních sociálních bytů půjde 650 milionů. Dvojnásobně – na 200 milionů korun – se zvýší objem peněz na dotace obcím pro obnovu veřejných prostranství. Navýšení pokryje fond z vlastních zdrojů bez nároku na státní rozpočet. Plánované příjmy fondu zůstanou v původní výši 779 milionů korun.

(ku, jad)