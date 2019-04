Ta dvě slůvka

Vítězovi ukrajinských prezidentských voleb Volodymyru Zelenskému poblahopřál v řadě dalších státníků také český prezident Miloš Zeman. Sluší se to a je to v pořádku, ostatně se slovanskou Ukrajinou nás pojí mnoho společného, i část dějin. Na rozdíl od neuváženého pozvání venezuelského pučistického lídra Guaidóa do ČR či přitakání ultrapravicovému brazilskému prezidentu Bolsonarovi je pozvání nového ukrajinského prezidenta do Prahy pochopitelné. Vždyť se jedná o evropskou a takřka sousední zemi.

»Vaše vítězství je důkazem vůle většiny ukrajinských občanů změnit stávající situaci a málo efektivní vedení země,« stojí v úvodu blahopřejného dopisu české hlavy státu. Oceňuji, že Miloš Zeman i při takovéto příležitosti poukázal na skutečnost, že dosluhující prezident Porošenko nesplnil to, co občanům slíbil, a vedl zemi tak, že se v ní rozbujel militantní nacionalismu hraničící až s fašizujícími trendy, a životní úroveň obyvatel nevzrostla. »Svou volbou Vaši spoluobčané potvrdili, že nerezignovali z ambic vybudovat demokratickou, svobodnou, prosperující a mírovou Ukrajinu, která však bude daleko méně než o národovecká hesla dbát o skutečné transparentní řízení a zlepšování života každého jednotlivce prostřednictvím pokračování v realizaci hlubokých strukturálních reforem,« uvádí dále český prezident ve svém listu. Potud vše v pořádku. Dokonce je hodno ocenění, že se prezident Zeman nebál ťuknout do problémových míst ukrajinské současnosti.

Jenže v závěru dopisu, za tradičním popřáním úspěchů v nelehké roli, hodně sil, zdraví a štěstí, přišla ta dvě slova: Sláva Ukrajině!. Tím se předchozí odstavce Zemanova dopisu zcela negovaly. Má-li být méně národoveckých hesel, nelze přece vykřikovat Sláva Ukrajině!.

Toto není jakýsi soudobý ukrajinský národní pozdrav či slogan, jak se možná neinformovanému může zdát. Tyto výkřiky mají historii, a ta není nijak obdivuhodná. Je dokonce zavrženíhodná. Heslo se poprvé objevilo v dobách, kdy ukrajinští nacionalisté usilovali o svou nezávislost. To lze pochopit. Jenže jakmile se do jejich boje vmísilo násilí, a bylo to velmi kruté a nemilosrdné násilí (vlastně teroristické činy a masové vraždění), sebekrásněji znějící slogan byl zneužit. Pozdrav Sláva Ukrajině! Hrdinům sláva! začala používat Organizace ukrajinských nacionalistů a Ukrajinská povstalecká armáda, jinými slovy banderovci. Podle internetových zdrojů se tak stalo v roce 1941.

Po Majdanu bylo heslo znovu oprášeno a dodnes je užíváno, ale vždy v nacionalistickém slova smyslu. Proto opět nerozumím, jak vzdělaný a sečtělý politik Miloš Zeman může podepsat dopis, který takto končí. Ironie? To jistě ne. Zaznamenala jsem také, že pravicově orientovaní komentátoři byli právě tímto závěrečným zvoláním celkem potěšeni.

Já mám jiný názor. Tomu, kdo koncipoval prezidentský dopis, i tomu, kdo jej podepsal, vzkazuji: Je třeba znát dějiny a jejich souvislosti.

Monika HOŘENÍ