Důchodci se mohou těšit na další nemalé přidání

Průměrný důchod se má příští rok zvýšit opět průměrně o 900 korun, tedy nad rámec zákonné valorizace. Vládní novela, byť i po mnoha kritických slovech opozice, včera hladce proplula ve Sněmovně úvodním kolem projednávání. Poslanci ji dokonce projednají v kratší době, než ukládá zákon.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchodci by mohli dostat příští rok k zákonné valorizaci penze ještě další příspěvek. Měsíčně by mohli navíc získat několik desetikorun až zhruba 180 korun. Záleží to na vývoji růstu cen, mezd a penzí. Částka má dorovnat průměrné každoroční zákonné přidání do 900 korun, které slíbila vláda ANO a ČSSD. Návrh kabinetu má zavést jednorázový doplatek k penzi. Státní rozpočet zatíží příští rok podle odhadů sedmi miliardami korun, v dalších letech to bude ještě víc.

Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení přesáhne ze zákona 700 korun. Příspěvkem vzroste navýšení u průměrného důchodu o 900 korun, jak slíbil premiér Andrej Babiš (ANO) už v lednu. Průměrná penze by tak měla dosáhnout příští rok asi 14 200 korun. Výše příspěvku zatím není známá, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ji odhadla na 180 až 200 korun měsíčně. »Potřebné statistické údaje budou k dispozici počátkem září,« uvedla. O kolik by si mohli důchodci příští rok polepšit, není tedy zatím jasné. Procento zákonného navýšení i případný příspěvek se stanoví až v létě po zveřejnění údajů o růstu cen. Roli bude hrát i růst mezd, výše průměrného důchodu a průměrné mzdy. Opozice s navyšováním penzí souhlasí. Některým opozičním politikům ale vadí nesystémové řešení a »rozdávání před volbami«. Poukazují i na vysoké budoucí výdaje.

Vůči vládní předloze vznesl výhrady např. Jan Bauer (ODS), podle něj kabinet zvyšuje důchody kvůli příštím volbám, měl by však naopak řešit penze budoucích důchodců. Hnutí SPD nepokládá návrh podle své poslankyně Lucie Šafránkové za uspokojivé a systémové řešení, je podle ní třeba postupovat rychleji a razantněji. Rovněž Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) tvrdí, že »jeden nesystémový krok stíhá druhý«.

KSČM je pro vyšší penze

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová (KSČM) naopak řekla, že reforma důchodového systému se uskutečňuje postupnými kroky vlastně už 100 let. »KSČM dlouhodobě prosazuje, aby byl náhradový poměr u průměrného důchodu k poměrné čisté mzdě alespoň nad 40 procent. Vzhledem k tomu, že však v minulosti došlo – můžeme říci vinou pravicové koalice – k dvouleté redukované valorizaci a v posledních letech dochází k poněkud rychlejší dynamice růstu mezd a platů, nestačí valorizace i přes nárůst úrovně valorizace podle mezd z 30 na 50 procent, která je v propočtu ke mzdám vždy uplatňována s dvouletým zpožděním, držet v náhradovém poměru krok. Proto se tento poměr propadl a nebude v případě přijetí tohoto návrhu vyrovnán ani do roku 2022,« zdůraznila Aulická. Ve sněmovní rozpravě poukázala i na další problém. »Přibývá, a ve společnosti je to čím dál tím více vidět, lidí, kteří nebudou mít nárok na samotný důchod, to znamená, že pro ně dalším řešením budou opět jenom sociální dávky. Tak aby nám nezůstali na ulici v době, kdy vlastně budou mít věk ‚důchodový‘. A to je další velký problém, protože počet těchto lidí opravdu neustále narůstá,« prohlásila.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos rostly v průměru o 900 Kč, zákonná valorizace činila asi 600 Kč. Dalších 300 Kč prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze. Bez třísetkorunového navýšení by tato úprava pravděpodobně skončila u Ústavního soudu kvůli porušení principu zásluhovosti.

Poroste-li průměrná mzda, polepší si i důchodci

Na konci loňského roku byl průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení 12 418 Kč. O tři měsíce později se dostal na 13 377 Kč. Zvedl se tedy o 959 Kč. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 Kč seniorům nad 85 let a také to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.

Důchod se skládá ze dvou částí. Pevný díl je pro všechny stejný a letos činí 3270 Kč. V zásluhové procentní výměře se odráží odpracované roky a výše odvodů. Slibovaný příspěvek by se měl podle návrhu zahrnout do procentního dílu. Měl by podle vlády činit přesně tolik, kolik bude při zákonném navýšení průměrné penze chybět do slibovaných 900 Kč. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrná mzda loni podle statistického úřadu reálně rostla o 5,9 %, dostala se na 31 855 korun. Ceny se v březnu meziročně zvýšily o 2,4 procenta. Průměrný důchod tak určitě poroste o víc než pět procent. Průměrné navýšení tedy přesáhne 700 Kč. Pokud by se inflace dostala ke třem procentům, valorizace by činila přes 800 korun.

(ku, jad)