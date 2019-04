Za svět bez válek, za práci a lidskou solidaritu

Již příští středu se opět na celém světě sejdou pokrokoví lidé, aby manifestovali za důstojnou práci, za mír proti válkám, za sociální spravedlnost. První máj je jedinečný revoluční svátek. Neprivilegovaným lidem, kteří žijí ze své práce, setkání na manifestacích či prvomájových veselicích přináší radostné okamžiky. Je třeba tento den vzpomenout i na ty, kteří za práci a za lidsky důstojné pracovní a životní podmínky umírali po staletí v sociálních zápasech a třídních bojích. Tito průkopníci vytvářeli podmínky pro naši současnost.

Komunisté v Praze byli donuceni letošní prvomájovou akci připravit v jiném prostředí, než se stalo již tradicí. Nikoli na Výstavišti u Křižíkovy fontány, která po skončení mítinku svou vodní produkcí účastníky potěšila, nýbrž na náměstí Jiřího z Poděbrad. Akce začíná v 10 hodin.

Novinek bude více, mj. i dvojice mladých moderátorů, členů komise mládeže Krajského výboru KSČM Praha, Petra Prokšanová a Jaromír Petelík, kteří se na moderování již pilně připravují a finalizují dramaturgii programu. Tu vytvářeli právě mladí členové a členky KSČM z Prahy ve spolupráci s krajským výborem. Jaromír skromně odbyl dotaz naší zpravodajky slovy, že »přípravy nejsou nic speciálního, jen jedna dvě malé schůzky s Petrou k doladění organizačních drobností«. To Petra jako žena také přemýšlí, co si vezme na sebe, a tiše závidí Jaromírovi, že »on podobné věci řešit nemusí, protože jeho charisma oslní návštěvníky, i kdyby měl na sobě jutový pytel«. Humor tedy dvojici mladých lidí, z nichž každý má jiné zkušenosti s moderováním, nechybí.

»Takto významnou politickou akci jsem ještě neměla tu čest moderovat a moc si vážím důvěry, kterou mi krajský výbor dal. Z profesního života mám zkušenosti s moderováním tiskových konferencí a ‚píár‘, takže věřím, že to nejen zvládnu, ale že si to i všichni užijeme,« prozradila našemu listu Petra Prokšanová. Jaromír Petelík, ač nezběhlý v oblasti »píár«, podobnou akci již konferoval. Povinnosti moderátorů si rozdělí rovným dílem. Podle Petry bude Jaromír vtipný, ona usměvavá. »Myslím, že budeme flexibilní a dokážeme se skvěle doplňovat.«





Oslava pracujících

A jakýpak vztah má mladá generace k Prvnímu máji, jak jej vnímá? »Já osobně vnímám První máj ve třech rovinách,« vysvětlila svůj postoj Petra. »Pro mě jako komunistku je to především oslava pracujících a jejich boje za důstojné pracovní podmínky. Samozřejmě je to i okřídlený ‚lásky čas‘, ale v této rovině mě hodně mrzí všudypřítomná komercializace. Koneckonců takto znásilněny byly už téměř všechny svátky a jejich původní významy, jakkoliv hluboké, se ztrácejí pod nánosem konzumu, bez kterého by kolečka kapitalismu drhla. Obávám se, že současná mladá generace vnímá pouze toto povrchní pozlátko. A do třetice – ještě před pár lety jsem První máj vnímala nejsilněji jako střet antifašismu s neonacismem, který se právě v tento den každoročně odehrával v ulicích nejen českých měst. Neonacisté ale časem přešli do pasivity anebo se rozpustili do populistických stran a pár let byl na První máj klid. Proto letos s velkými obavami sleduji opětovnou aktivizaci ultrapravicových sil, které chystají májovou demonstraci v Brně.«

Letošní První máj nejen v Praze, ale ve všech místech ČR, kde bude pořádán, bude zaměřen na květnové volby do Evropského parlamentu. Na pódiu na náměstí Jiřího z Poděbrad se představí pražští kandidáti do EP na kandidátce autentické levice »KSČM – Česká levice společně!«. Prostor dostanou i další levicové organizace, jejichž zástupci promluví o historii a významu svátku či o mírovém poselství, včetně platformy Spojenectví Práce a Solidarity.

»Moc se těšíme a doufáme, že se sejdeme v hojném počtu i na netradičním místě konání – na náměstí Jiřího z Poděbrad,« řekli Petra Prokšanová a Jaromír Petelík. »Přijďte, a nechte se překvapit,« vzkázal Jaromír těm, kteří by snad váhali, zdali na »Jiřák« přijet. I v jiných kulisách hlavního města je prvomájová akce možná.

V celé republice

KSČM pořádá, jako již tradičně, prvomájové mítinky ve více než stovce měst celé České republiky. Například v Ostravě, Brně, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Olomouci, Jihlavě, Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Kralupech, Mladé Boleslavi, Nymburku, Příbrami, Rakovníku, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Třeboni, Písku, Prachaticích, Táboře, Plzni, Domažlicích, Klatovech, Tachově, Aši, Chebu, Sokolově, Karlových Varech, Rokycanech, Litoměřicích, Lovosicích, Roudnici, Žatci, Teplicích, Krupce, Oseku, Mostu, Litvínově, České Lípě, Semilech, Jičíně, Náchodě, Trutnově, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli, Ústí nad Orlicí, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Znojmě, Kroměříži, Zlíně, Prostějově, Přerově, Šumperku, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě, Havířově, Kopřivnici... Úplný přehled Prvních májů KSČM najdete na www.kscm.cz.

Ať žije První máj 2019!

